Squali a casa della corazzata Pavia

Decima giornata di campionato, quasi al primo giro di boa. Domani, domenica 26 novembre alle ore 18, l’Oleggio Magic Basket sarà al PalaRavizza per la sfida contro la corazzata Pallacanestro Pavia. Due sole le sconfitte fin qui per la squadra avversaria; incontro ostico sulla carta per gli Squali che saranno in campo con tutta la grinta e la determinazione possibili per fare il meglio.

A dare la scossa è Giovanni Ianelli: «Contro Pavia, fra le squadre più forti del nostro girone, mi aspetto in generale una partita complicata, fisica. Entrambe le squadre vorranno a tutti i costi vincere. Al di là del risultato finale ho visto segnali molto positivi nella nostra ultima trasferta a Tortona e mi aspetto da parte di tutti noi una reazione. Saremo in campo solidi e con la volontà di dare il 100% fino alla fine della partita».