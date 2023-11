La Novipiù Monferrato Basket torna alla vittoria

Torna alla vittoria la Novipiù: nella serata più importante batte Urania Milano con il punteggio di 97-83. Nella settimana del ricorso accettato a Latina, con i due punti primi acciuffati a tavolino e poi ripersi a seguito della decisione della Corte Sportiva di Appello, i rossoblu si rendono protagonisti di una prestazione maiuscola chiudendo il girone di andata a quota 6 punti. Miglior realizzatore di serata Martinoni con 27 punti, Pepper 21, Kelly 20. Sabato (ore 18.30), altro match fondamentale: si va a Roma contro la Luiss. La partita dell’andata è assolutamente da vendicare.

Coach Fabio Di Bella sceglie questo quintetto: Calzavara, Kelly, Pepper, Fabi, Martinoni. Match che comincia subito con i botti. 5 punti a testa per Potts e Pepper che scaldano la mano anche dalla distanza. Martinoni sotto canestro è un martello. 6 punti consecutivi. Pepper ispira, il capitano realizza. Due triple di Fabi che scavano un bel solco. 21-10. Scappa la Novipiù, dall’altro lato Potts dimostra come al solito di essere un giocatore sublime. Già in doppia cifra. Di Bella ruota in profondità. L’appoggio di Landi chiude il primo quarto sul 21-12. Canestro di Calzavara. Amato si sblocca. La tripla di Montano (23-20) costringe Monferrato al timeout. Entrambe le squadre sono già in bonus prima di metà quarto. Kelly da tre, questa volta è Milano a dover fermare il tempo. Landi da fuori fa le prove generali. Kelly non è da meno. Batti e ribatti. Amato accorcia, Piunti praticamente in chiusura manda tutti all’intervallo sul 43-37.

Tornati in campo Martinoni porta in doppia cifra il distacco. Potts risponde al capitano rossoblu. Fantoma porta la solita energia preziosissima. Gioco da tre punti. I viaggi dalla lunetta questa sera sono più proficui del solito. Pepper penetra con facilità. 61-51. Nel pitturato sale presto alta l’asticella della tensione. Zucca e Piunti battibeccano. Tecnico fischiato al sardo. Un bel tiro in sospensione di Romano. Landi con due triple pazzesche in chiusura di quarto che valgono il 68-62 con cui si va all’ultima sosta. Milano ci crede e sembra averne ancora. Piunti con un bel piazzato in area. Martinoni non ci sta. Due triple che ricacciano a debita distanza gli inseguitori. Calzavara fermato fallosamente. 2/3 ai liberi. Martinoni quarto fallo. Montano tecnico + quinto fallo. 80-70. Milano la riporta sotto la doppia cifra. Amato con due triple prova a rimetterla in discussione. Pepper continua a deliziare il pubblico con l’ultimo passaggio. Martinoni segna, ruggisce. Milano non la riprende più. Calzavara e Kelly la finiscono ai liberi. Nell’ultimo minuto tanti falli e sostituzioni ma alla fine tutto il Monferrato può tornare a festeggiare un successo.

Il commento di coach Fabio Di Bella: «Sono molto contento. Abbiamo interpretato molto bene questa partita. Non soltanto a livello tattico ma dal punto di vista del senso e del valore che aveva. Non è stata una settimana facile per la gestione dello stress, responsabilità e frustrazione dopo i 2 punti prima presi e poi persi con Latina. Sono colpito da come abbiamo approcciato il match. Creato il vantaggio, tenuto e concretizzato. Probabilmente al posto mio oggi sarebbe stato più giusto far parlare capitan Martinoni. Come al solito è stato un trascinatore, un leone e tutti l’hanno seguito. Questa settimana ci siamo allenati in maniera eccezionale anche se non era facile. Nella giornata di ieri si è aggregato al gruppo anche Seraphin. Un giovane con tanto potenziale che qualche anno fa era in rampa di lancio e poi per un problema al ginocchio è dovuto ripartire dalle Minors per completare il suo percorso. Un centro dotato di un fisico importante. Un potenziale grezzo ma sulla quale si può lavorare. Tornando a stasera ne sono convinto: abbiamo creato un gruppo eccezionale. Siamo costruiti per salvarci e tutti quanti, tifosi, giocatori, chi davvero vuole bene a questo movimento, mattoncino dopo mattoncino, dovrà dare il proprio contributo sempre con grande entusiasmo. Solo così ce la potremo fare».

Novipiù Monferrato Basket 97

Wegreenit Urania Milano 83

Parziali (21-12, 22-25, 25-25, 29-21)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 27 (7/12, 2/4), Dalton Pepper 21 (6/12, 2/9), C.j. Kelly 20 (1/1, 5/9), Andrea Calzavara 15 (4/6, 1/2), Agustin Fabi 6 (0/0, 2/3), Tommaso Fantoma 5 (1/2, 0/0), Raffaele Romano 2 (1/2, 0/0), Dario Zucca 1 (0/0, 0/0), Nicolo Castellino 0 (0/0, 0/1), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Alessandro Baj 0 (0/0, 0/0).

Wegreenit Urania Milano: Giddy Potts 21 (5/6, 3/9), Giorgio Piunti 18 (4/6, 1/2), Aristide Landi 18 (2/4, 4/5), Andrea Amato 11 (1/4, 3/8), Matteo Montano 10 (1/4, 1/4), Giovanni Severini 5 (0/4, 1/2), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/0), Davide Bonacini 0 (0/3, 0/1), Romeo Ciccarelli 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0).