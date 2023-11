Igor Agil Volley: partita difficile a Bra per le Igorine

Sfida difficile per le Igorine fuori casa. Nell’ottava giornata di campionato di serie B1 la Igor Agil Volley perde 3-0 (25-22; 25-10; 25-13) a casa di Libellula Banca Bra.

In campo Cantoni in regia e Brezza opposto, Nagy e Moiran al centro, Talerico e Del Freo schiacciatori, Badalamenti libero (durante il match in campo anche Guatteo, Ojienelo, Marianelli e Martelli). È un avvio equilibrato per le squadre e sono le Igorine le prime a scavare un piccolo divario: (6-8). Bra riduce e mette la freccia per il 16-12 ed è pausa per le trecatesi che poi ricuciono al 21-20. Un break casalingo chiude la prima frazione 25-22.

Sono in salita gli altri due set per la squadra di Medici: le padrone di casa siglano l’8-3 e le Igorine faticano tanto (16-5). Medici le richiama in panchina ma Bra chiude 25-10. Il terzo set vede ancora le Igorine in rincorsa, ma di poco all’inizio (8-5); Bra prova di nuovo a scappare (16-10) e il finale premiale avversarie: 25-13.

Libellula Banca Bra 3

Igor Agil Volley 0

Parziali (25-22; 25-10; 25-13)

Bra: Rivetti, Rolando, Faure-Rolland, Cicogna, Fantini (L), Batte, Occelli, Scarabottini, Bianco, Macagno, La Rosa, Ndoja, Capella, Bianco. All. Barisciani.

Igor: Nagy, Guatteo, Moiran, Cantoni, Ojienelo, Bianchi C, Brezza, Bianchi G, Badalamenti, Marianelli, Talerico, Mangalagiu, Martelli, Del Freo. All. Medici.