Reale Mutua Fenera Chieri ’76: un punto d'oro a Scandicci

Un punto d’oro e più di qualche rammarico per un risultato che poteva essere molto migliore di una battuta d’arresto al tie-break. È la sintesi del 3-2 subito dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in casa della Savino Del Bene Scandicci in una partita indecifrabile e dai mille volti.

Bregoli lancia Omoruyi titolare e con lei in campo per la prima volta può schierare la coppia centrale Zakchaiou-Weitzel. La partenza è da dimenticare per le biancoblù, con un passivo iniziale di 15-4. Dopo l’ingresso di capitan Grobelna (sarà la top scorer con 20 punti, seguita da Skinner a 19) le cose iniziano a migliorare e, persa 25-17 la prima frazione, inizia un’altra gara. Chieri vince 20-25 il secondo set, sempre condotto con autorevolezza, e il terzo ai vantaggi (26-28) dopo aver annullato due set point alla padrone di casa. Nel quarto set sul 9-17 a proprio favore sembra fatta, ma i cambi di Barbolini che inserisce Villani, Ruddins (poi premiata MVP), Di Iulio e Diop cambiano l’inerzia. Scandicci si aggiudica così il set 25-21 portando l’incontro al tie-break, che fa suo 15-11 in rimonta da 5-7.

Alla fine un ottimo punticino contro uno dei top team del campionato non può soddisfare Chieri, arrivata vicinissima al colpaccio. Si riparte sia dalle tante cose buone e da una rinnovata consapevolezza delle proprie potenzialità, sia dagli errori commessi da cui imparare.

La cronaca

Primo set – Sul 2-2 il punteggio gira decisamente a favore di Scandicci, con un eloquente 15-4. Skinner ferma la striscia toscana, quindi entrano Gray per Zakchaiou e Grobelna rileva Anthouli. Nella seconda parte del set Chieri dimezza il distacco risalendo a 19-14 (Omoruyi), ma nel finale Scandicci gestisce senza problemi e chiude 25-17 alla prima palla set con Carol.

Secondo set – Bregoli conferma Grobelna nel sestetto. Chieri riparte bene salendo subito sull’1-4. Da lì in avanti le biancoblù con un ritmo molto regolare mantengono sempre un buon margine di vantaggio, e si impongono 20-25 alla prima palla set con Anthouli, appena rientrata per il cambio di diagonale.

Terzo set – Serrato punto a punto fino al 16-16. Qui Scandicci sale a 19-16 con Antropova, Carol e Ognjenovic. Chieri torna sotto con due attacchi di Omoruyi (19-18). Le toscane conservano un mini break di vantaggio fin quando Skinner sigla il 23-23. Al 24-23 di Antropova segue il 24-24 di Zakchaiou. Secondo set point toscano ai vantaggi con Herbots, ma Chieri di nuovo pareggia con Omoruyi. Le biancoblù guadagnano quindi la loro prima palla set con Weitzel. Carol sigla il 26-26. Quindi Weitzel (26-27) e Omoruyi (26-28) concludono la frazione portando l’incontro sull’1-2.

Quarto set – Sul 6-3 per Scandicci inizia il monologo di Chieri che pareggia sull’8-8 (Grobelna) per poi capovolgere il punteggio in 9-17. Barbolini ridisegna la sua squadra inserendo Villani, Ruddins, Di Iulio e Diop. L’errore in attacco di Weitzel (10-17) manda in servizio Diop, il cui turno di battuta frutta un parziale di 8-0 (16-17). Skinner mette a terra due attacchi, ma l’inerzia ormai è favorevole a Scandicci che pareggia a 19, passa a condurre 20-19 con Nwakalor e senza grosso problemi chiude 25-21 ancora con Nwakalor alla prima palla set.

Quinto set – Chieri parte bene (5-7, Skinner), ma grazie a Ruddins e Carol le toscane arrivano avanti 8-7 al cambio di campo.

Il commento

Ilaria Spirito: «Siamo partite sicuramente sottotono. Poi abbiamo capito che l’unica via per giocare contro queste squadre è mettercela più di tutta. Abbiamo cambiato il nostro atteggiamento, soprattutto in difesa, e questo si è visto. Il quarto set… Brave loro, sicuramente chi è entrato ha dato l’apporto e la carica giusta. Noi abbiamo spento la luce e da lì non è facile rientrate. Dobbiamo imparare da questa partita perché non deve più succedere: tanti punti di vantaggio vanno gestiti».

Savino Del Bene Scandicci 3

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2

Parziali (25-17; 20-25; 26-28; 25-21; 15-11)

Savino Del Bene Scandicci: Ognjenovic 4, Antropova 17, Linda Nwakalor 10, Carol 18, Herbots 11, Zhu 8; Parrocchiale (L); Di Iulio, Ruddins 8, Villani 1, Washington, Diop 7, Alberti. N. e. Armini (2L). All. Barbolini; 2° Kantor.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Malinov 4, Anthouli 2, Zakchaiou 15, Weitzel 12, Skinner 19, Omoruyi 11; Spirito (L); Morello, Grobelna 20, Papa, Weitzel, Kingdon 1. N. e. Kone, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

ARBITRI: Zavater di Roma e Giardini di Verona.

NOTE: presenti 2825 spettatori. Durata set: 24′, 27′, 31′, 30′, 18′. Errori in battuta: 5-9. Ace: 5-6. Ricezione positiva: 59%-44%. Ricezione perfetta: 35%-25%. Positività in attacco: 40%-42%. Errori in attacco: 11-13. Muri vincenti: 12-8. MVP: Ruddins.