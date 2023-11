La Bertram Derthona vince contro Dolomiti Energia Trentino

Secondo successo consecutive in campionato per la Bertram Derthona, al termine di una gara estremamente equilibrata. Contro la Dolomiti Energia Trentino, i Leoni guidano nel punteggio sin dal primo quarto, allungando il proprio margine oltre la doppia cifra nella ripresa. Nell’ultimo quarto Trento forza l’overtime, in cui il Derthona conquista i due punti.

Primo periodo ad alto ritmo al PalaEnergica: Trento, guidata da Baldwin, e la Bertram, da Weems, danno vita a giocate di alto livello. Nel finale di frazione, i padroni di casa allungano fino al 24-19 del 10’ grazie ai canestri di Severini e Dowe. Nel secondo periodo continua a regnare l’equilibrio in una sfida fatta di parziali e contro parziali: nelle battute conclusive del primo tempo, la Bertram – con Thomas e Candi – scava un piccolo solco nel punteggio (43-38).

Al rientro dagli spogliatoi, il Derthona cresce ulteriormente in aggressività e presenza su entrambi i lati del campo, trovando soluzioni corali per dilatare il gap oltre la doppia cifra in più occasioni. Nonostante i tentativi di rimonta di Trento, i Leoni mantengono tre possessi di vantaggio al 30’ (65-56). Nell’ultimo quarto, la Dolomiti Energia produce un grande sforzo per tornare a contatto, impattando la gara a quota 69 (al 37’) con i liberi di Baldwin. Si arriva così a un nuovo finale in volata, con la parità a 71 a 30 secondi dal termine: dopo l’attacco della Bertram, è lo stesso Baldwin a sbagliare il tiro della vittoria. Si va all’overtime.

Nel supplementare, permane l’equilibrio in campo: la formazione allenata da Ramondino si porta in vantaggio (78-75) entrando nell’ultimo minuto con la tripla di Weems, e allunga con i liberi di Baldasso. Trento accorcia ancora, sino all’82-80 a 9 secondi dalla conclusione. Il libero di Baldasso e l’errore allo scadere di Grazulis danno la vittoria alla Bertram.

Bertram Derthona 83

Dolomiti Energia Trentino 80

Parziali (24-19, 43-38, 65-56, 71-71)

Tabellini:

Derthona: Baldi, Dowe, Candi, Errica, Strautins, Baldasso, Severini, Daum, Obasohan, Weems, Thomas, Radoševi?. All. Ramondino

Trento: Ellis, Stephens, Hubb, Niang, Conti, Forray, Cooke, Zangheri, Udom, Biligha, Grazulis, Baldwin. All. Galbiati