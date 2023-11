Vittoria per l’IVECO CUS Torino Rugby nel derby dei “CUS” contro Milano

Vittoria di carattere all’Albonico per l’IVECO CUS Torino Rugby, gli universitari dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco si sono imposti per 60-7 nel derby dei “CUS” contro il CUS Milano nella settima giornata del campionato di Serie A maschile. Dopo un lungo stop per infortunio da segnalare il rientro in campo nel match odierno, tra le fila cussine “torinesi”, di Davide Ciotoli, l’anno scorso a Colorno ma già parte nelle stagioni precedenti del team di coach D’Angelo. Ciotoli è tornato nel capoluogo piemontese, si è laureato all'Università degli Studi di Torino in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi ed è allenatore, con il capitano George Reeves, dell’under 14 del CUS Torino.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: «stavamo cercando una performance convincente dal punto di vista del gioco di squadra ed oggi l’abbiamo ottenuta. C’è stata una buona concentrazione da parte di tutti per tutta la durata del match. Perché può capitare di giocare un buon primo tempo e magari incontrare qualche sbavatura nel secondo tempo, invece oggi la concentrazione è rimasta alta per gli ottanta minuti. Avevamo chiesto di esprimere il nostro gioco, quello che ci caratterizza, e così è stato quindi possiamo dire che siamo molto soddisfatti della performance».

I prossimi appuntamenti per le due formazioni dell’IVECO CUS TORINO RUGBY saranno: domenica 3 dicembre per la serie A Elite femminile in trasferta a Calvisano (ore 14.30) e domenica 10 dicembre per la serie A maschile sempre in trasferta a Calvisano (ore 14.30).





Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 26 novembre 2023 ore 14.30

Serie A maschile, VII giornata

IVECO CUS TORINO RUGBY 60

CUS MILANO RUGBY 7

Parziali (20-7)

Marcatori: p.t. 9’ cp. G. Reeves (3-0); 12’ m. E Reeves nt (8-0); 15’ m. Torres tr. G. Reeves (15-0); 33’ m. Civita nt (20-0); 38’ m. Tevdoradze tr. Borzone (20-7) s.t.: 43’ m. Monfrino nt (25-7); 46’ m. Perrone J. tr. G. Reeves (32-7); 49’ m. Cruciani tr. G. Reeves (39-7); 62’ m. Imberti tr. G. Reeves (46-7); 67’ m. Ursache tr. G. Reeves 53-7; 76’ m. Monfrino tr. G. Reeves (60-7)

IVECO CUS Torino Rugby: E. Reevs; Civita (52’ Imberti), Torres (27’ Perrone J.), G. Reevs (cap.), Monfrino; Zanatta, Malavasi (34’ Cruciani); Andreica, Piacenza (52’ Riccardi), Mastrodomenico; Ursache, Ciotoli (44’ Perrone G.); Lombardo (44’ Barbotti), Caputo (52’ Roncon), Valleise (52’ Cataldi).

All. D’Angelo

CUS Milano Rugby: Allodi; Massimello, Cederna L., Cederna E., Randazzo; Borzone (62’ Ghelli), Colombo (29’ Oleari); Nadali (50’ Toscano), Alagna (50’ Borgonovo), Mantovani (54’ Boggioni); Forquera, Tevdoradze; Cambareri (60’ Nucci), Perini (70’ Patruno), Oubina (70’ Carlucci).

All. Bonacina

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

Cartellini:

Calciatori: G. Reeves (CUS Torino) 7/10; Borzone (CUS Milano) 1/1

Note: Giornata soleggiata 10° circa. Campo in buone condizioni. Circa 400 spettatori.

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 5, CUS Milano Rugby 0