Eurogymnica vince ancora conquistando il Titolo Regionale di Insieme giovanile

A poco più di cinque mesi di distanza, le ginnaste allenate da Tiziana Colognese, Elisa Vaccaro ed Eva D'amore, tornano sul gradino più alto del podio regionale nella competizione d'Insieme Giovanile, nell'esercizio alle dieci clavette.

L'insieme, meglio conosciuto come "Squadra", é una specialità nella quale Torino e l'Italia fanno scuola da sempre e che vede la sua massima espressione nella Squadra Nazionale Italiana, le famose Farfalle Azzurre, recentemente qualificate per le Olimpiadi di Parigi, il massimo obiettivo possibile.

Per il mondo della ritmica nostrana che conta, l'appuntamento clou della stagione sarà invece la finale nazionale che si terrà tra quindici giorni ad Ancona.

Il quintetto biancoblu si è presentato a Saluzzo come campione d'Italia in carica, in virtù del primato nazionale conquistato a Folgaria lo scorso giugno e come da pronostico le EGirls non hanno avuto problemi a regolare le avversarie e a scappare subito in cima alla classifica, visto che il sorteggio le aveva viste apripista.

Chiara Cortese, Alessia Pala, Sara Parente, Eglissa Lika e Anna Russo hanno dato l'impressione di aver già affinato i meccanismi che fanno girare l'esercizio, che ha comunque subìto dei ritocchi in confronto allo stesso portato in pedana ai nazionali di Folgaria.

La squadra, nonostante due perdite, ha totalizzato un ottimo punteggio (24,100), infliggendo un pesante distacco di quattro punti alla prima delle inseguitrici, davvero interessante se paragonato alla media di quelli dei club che hanno primeggiato nelle altre regioni e questo può essere di buon auspicio in previsione della finale nazionale in terra marchigiana.

Sebbene sia risaputo che nella ritmica ogni gara è a sé, lo score superiore anche a quello dell'ultima edizione, ha dato indicazioni positive sulla validità dell'esercizio e morale al quintetto.

Inutile nascondersi, Eurogymnica, che ha al suo attivo tanti titoli regionali di Insieme, tornerà dunque da protagonista a questa finale nazionale che ha disputato spesso in passato e che nel 2007, 2017, 2022 e 2023 l'ha vista conquistare il tricolore, quattro titoli italiani che si sono aggiunti allo storico argento del 2003 e ai bronzi del 2014 e 2022.