Giaguari: le partite del weekend

La partita più importante era sicuramente quella della Under 21 che vedeva i Giaguari contrapposti ai Duchi Ferrara, unica formazione in grado di battere i torinesi 26 a 12 nell’andata di Ferrara.

I ragazzi di coach Scarpitti, già qualificati per la post season, erano determinati a restituire al mittente sconfitta e distacco per guadagnare il primo posto in classifica e la conseguente semifinale in casa, ed il gap era già colmato nel primo quarto con le segnature di Duranti e Finali con corse di 9 e 3 yard. Le trasformazioni su calcio di Cantini ristabilivano l’equilibrio e si poteva iniziare a giocare per il primato del girone.

I Giaguari continuavano a premere sull’acceleratore, ed era ancora Finali ad andare a punti con una corsa di 12 yard. I Duchi davano finalmente segni di vita andando a segno con un pass di Vecchiato per Bindini, ma i Giaguari rispondevano immediatamente con un pass di Duranti per Pochettino da 6 yard che riportava i gialloneri a +22.

Nel terzo quarto i Giaguari allungavano ancora con Duranti (corsa da sei yard) ed i Duchi riuscivano aolo a mettere a segno un field goal con Lucchi.

Ormai in totale controllo della partita, i Giaguari venivano fermati sulla una yard da un intercetto di Bindini, ma al drive successivo non fallivano, ancora con Duranti che segnava il suo terzo touchdown personale su corsa. L’intercetto di Pochettino chiudeva il match: 42-9 per i Giaguari, primo posto nel girone e semifinale in casa presumibilmente contro i Guelfi Firenze.

Unica nota negativa della giornata è il grave infortunio subito dal running back Alberto Licari che, ad inizio partita, subiva la rottura di un legamento della caviglia che ne determina la fine anticipata della stagione.

Per Under 18 e Under 15, domenica, due partite di routine. Già conquistata rispettivamente la prima e la seconda piazza nel proprio girone, sono arrivate le larghe vittorie 56-28 sui Seamen e 76-52 contro i Blitz Ciriè.

Dopo un inizio combattuto, la partita della Under 18 si è poi incanalata in direzione Giaguari, che hanno gestito bene il vantaggio e fatto ruotare tutti gli effettivi. Tre i touchdown pass di Bairo per Bono, Latorraca e Bertuol. A segno anche Papeo e Vito con due touchdown a testa e Porciello. Infallibile Balzo sulle trasformazioni.

La Under 15 ha palesato il solito attacco inarrestabile con Riccardo Brancaleoni a segno ben sette volte e Mattia Papeo una volta su corsa. A completare lo score, oltre alle trasformazioni di Mattia Papeo, ci sono anche i due touchdown pass di Brancaleoni per Borri e Giosuè Papeo.

Ora una settimana di riposo per la Under 15 e poi la wild card contro i Marines Lazio.

Due settimane, la pausa per Under 18 e Under 21, prima delle semifinali.