FISI-AOC: Slalom FIS-NJR a Santa Caterina Valfurva

Dopo il podio di sabato 25, domenica 26 novembre ancora un’ottima prestazione per la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato nel secondo Slalom FIS-NJR in programma a Santa Caterina Valfurva, con l’organizzazione dello Sporting Club Livigno.

Matilde si è piazzata quarta ad 1”,14/100 dalla bresciana Giulia Romele dello Sci Club Val Palot, già vincitrice 24 ore fa e prima con il tempo totale di 1’,26”,30/100. Seconda a 35/100 la brianzola Sofia Parravicini dello Sci Club Lecco, terza a 98/100 la torinese Martina Banchi, tesserata per lo Ski Racing Camp.

Bene anche la verzuolese Sofia Mattio dell’Equipe Limone, decima, seguita dalla savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, diciottesima assoluta e quarta delle Aspiranti, dalla bordigotta Aurora Turri dell’Equipe Limone, ventisettesima assoluta e undicesima delle Aspiranti.

Nella gara maschile successo bis del britannico Luca Carrick-Smith dello Ski Club Sainte Foy, che ha chiuso in 1’,22”,57/100, precedendo per 1”,46/100 Nicolò Pedroncelli dello Ski Racing Camp e per 1”,47/100 Enrico Valentino Zucchini, suo compagno di squadra.

Il primo tra gli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali è il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, nono assoluto e primo tra gli Aspiranti.

A seguire due atleti del 2007 e quindi esordienti nella categoria Aspiranti: il torinese Lorenzo Cuzzupè dell'Equipe Pragelato, ventiseiesimo assoluto e sesto degli Aspiranti, e il sestrierino Simone Moschini dello Sci Club Sestriere, quarantunesimo assoluto e sedicesimo degli Aspiranti. Lunedì 27 e martedì 28 novembre il programma delle gare di Santa Caterina Valfurva prosegue con due Giganti FIS-NJR.

Le classifiche maschile e femminile del secondo Slalom FIS-NJR di Santa Caterina Valfurva

Slalom Femminile

Slalom Maschile