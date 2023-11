Prima vittoria in trasferta per Cuneo!

Cuneo trova la prima vittoria in trasferta della stagione! Un importante risultato con una grande prova sia tecnica che caratteriale da parte della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo nel fortino di Porto Viro. I cuneesi portano a casa una gara molto difficile contro un avversario ostico, soprattutto sul proprio campo, dando prova di avere la forza mentale di ribaltare e portare ai vantaggi un set decisamente compromesso. Un risultato che fa bene al morale, soprattutto in vista del prossimo impegno che vedrà i biancoblù nuovamente in trasferta, domenica 3 dicembre a Siena.



Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Morato schiera: Garnica palleggio, Barotto opposto, Sperandio e Zamagni al centro, Tiozzo e Sette schiacciatori; Morgese (L).



MVP di serata l’opposto Jensen.



Al termine della partita Coach Battocchio: «Credo ci siano da fare davvero tanti complimenti ai ragazzi, hanno avuto tanto cuore. Anche andare a riprendere il quarto set, se pensiamo che lo abbiamo perso per un paio di imprecisioni, hanno davvero messo tanto cuore e affrontare una gara su un campo così difficile contro una squadra così forte. Ha funzionato il provare ad essere protagonisti del proprio percorso, cercare la propria strada con determinazione anche dopo aver sbagliato, anche nei momenti difficili».



Ancora in trasferta il prossimo appuntamento con la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, Domenica 3 novembre alle ore 16.00 a Siena per la 9^ giornata, in diretta gratuitamente su Volleyball Word TV e con la possibilità di guardarla tutti insieme al Circolo la Fenice di Vignolo.



Delta Group Porto Viro 2

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Parziali (18-25/25-15/18-25/32-30/12-15)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 2, Jensens 29, Volpato 7, Codarin 16, Andreopoulos 15, Botto (K) 12; Staforini (L1); Gottardo, Bristot, Cioffi 1. N.e. Colangelo, Giacomini, Coppa, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 66%; Attacco: 56%; Muri 11; Ace 5.



Delta Group Porto Viro: Garnica 4, Barotto 21, Sperandio 1, Zamagni 12, Tiozzo 9, Sette 9; Morgese (L1); Zorzi 1, Pedro 10, Barone 11, Bellei. N.e. Charalampidis, Eccher, Lamprecht (L2)

All.: Daniele Morato.

II All.: Marcello Mattioli.

Ricezione positiva: 63%; Attacco: 53%; Muri 10; Ace 1.

Durata set: 23’, 23’, 24’, 36’, 16’.

Durata totale: 122’.