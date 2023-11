La Wash4Green supera al tie break il Volley Bergamo 1991

Grande battaglia al Pala Bus Company nella nona giornata di Regular Season tra la Wash4Green Pinerolo e il Volley Bergamo 1991. Al tie break, dopo 131 minuti di gioco, è riuscita a spuntarla Pinerolo nonostante una Bergamo determinata e convincente che per ben due volte si è portata in vantaggio (0-1 e 1-2). Le padrone di casa non mettono in campo la loro miglior prestazione, troppe imprecisioni, ma portano comunque a casa due punti importantissimi. La Mvp del match è Carlotta Cambi, decisiva nel tie break sul 13-10, per lei 6 punti con un ace, brava a mandare in doppia cifra quattro su cinque delle sue attaccanti: Nemeth (20), Ungureanu (18), Akrari (17) e Polder con 13 punti. Dall’altra parte della rete Davyskiba e Lorrayna sono le migliori, rispettivamente 26 e 2 punti.



LA PARTITA

1 SET | È Nemeth a mettere a terra il primo pallone della gara. Polder e Ungureanu a muro su Lorrayna firmano il primo break per Pinerolo (6-3). Bergamo riporta palla nella propria metà campo con Nervini e l’errore in attacco di Sorokaite vale il -1 (8-7). Si procede punto a punto fino al 10-10 poi il turno al servizio di Lorrayna porta Bergamo sull’11-15. Le padrone di casa faticano a trovare soluzioni efficaci in attacco. Marchiaro ferma il gioco e Akrari accorcia (13-15). Le ospitano tengono a distanza la Wash4Green e rosicchiano nuovamente qualche lunghezza con Davyskiba in pipe (14-19). Pinerolo ci prova ma Bergamo è brava a difendere il vantaggio e chiudere il primo parziale 22-25.

2 SET | Tutt’altra musica ad avvio di secondo set: Pinerolo conquista subito tre lunghezze di vantaggio con Akrari al servizio e Nemeth a muro su Nervini (7-4). Ungureanu allunga ancora poi è il turno di Sorokaite che in pipe sigla il 13-8. Nemeth per il massimo vantaggio. Bigarelli chiama time out e la pausa funziona, Bergamo si rimette in moto trascinata da Davyskiba e Lorrayna (15-14). L’attacco di Ungureanu è out e il pallonetto di Lorrayna vale il sorpasso (15-16). Le piemontesi rimangono incollate alle avversarie e nel finale ritrovano il doppio vantaggio con il primo tempo di Polder (22-20). Nemeth conquista il set point ma Butigan annulla (24-24). Di misura la Wash4Green chiude e pareggia i conti (26-24). Si riparte dall’ 1-1.

3 SET | Inizio equilibrato nel terzo parziale. Lorrayma risponde bene a Sorokaite (8-8) poi Bergamo mette la testa avanti a metà tempo con Davyskiba in prima linea (12-12). Nemeth non trova il rettangolo rosa ed è 11-14. Marchiaro prova a fermare la fuga di Bergamo e al rientro in campo Pinerolo accorcia (13-15). Rozanski sfrutta bene le mani del muro e Melandri piazza il punto del 13-18. In ricezione la Wash4Green continua a soffrire e Bergamo dimostra di avere una maggiore attenzione e convinzione. Davyskiba chiude 19-25 portando le sue avanti 2-1.

4 SET | La Wash4Green parte con il piede giusto, Cambi in versione attaccante porta le sue avanti 4-1. Dai nove metri la regista biancoblù firma il 9-5. Bergamo si rimette in corsa con Melandri a muro su Akrari (9-8). Pinerolo prova a rimettere la testa avanti: Nemeth sfrutta bene le mani del muro poi ferma l’attacco di Davyskiba (13-10). Le ospiti riagganciano subito con Butigan in fast (1-15). È un testa a testa serrato. Anche nel finale le padrone di casa si riportano in vantaggio (23-20) ma Bergamo non molla, si rifà sotto con grande determinazione riportando il punteggio in parità (23-23). Ai vantaggi la chiude Pinerolo per un soffio (26-24). È tie break.

5 SET | Quinto set serrato, si procede punto a punto nonostante alcuni errori al servizio nella metà campo di casa. Al cambio campo Bergamo è avanti 8-7. Break delle piemontesi con Nemeth e Polder in prima linea (9-8). È ancora l’opposta ungherese a mettere palla a terra per il doppio vantaggio (12-10). Una magia di Cambi a muro su Lorrayna vale il match point. Butigan manda out e Pinerolo porta a casa la vittoria (15-10).

SALA STAMPA

Carlotta Cambi MVP (Wash4Green Pinerolo): «Penso che non sia stata la nostra miglior partita, penso sia stata forse la peggiore contro una squadra ai nostri livelli ma l’abbiamo portata a casa quindi mi complimento perché abbiamo dimostrato di saper giocare anche quando le cose non vanno bene. Siamo state meno precise nei colpi e non siamo riuscite ad entrare quando loro facevamo tanti errori, cosa che di solito invece riusciamo a fare bene».

Giulia Gennari (Volley Bergamo 1991): «Ci mancano sempre un po’ gli ultimi punti, dobbiamo diventare più incisive e ciniche e cercare di portarci a casa quello che alla fine oggi un po’ ci meritavamo. Ripartiamo, sperando che sia un crescendo e che riusciremo ad uscire da questo momento. Mancano dei dettagli, solo che sono quelli che fanno la differenza. Lavoreremo su questo sperando di riuscire a portare a casa una partita da tre punti che ci darebbe una gran bella soddisfazione».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 3

VOLLEY BERGAMO 1991 2

Parziali (22/25, 26/24, 19/25, 26/24, 15/10)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 5, Cambi 6, Polder 13, Nemeth 20, Akrari 17, Ungureanu 18, Moro (L), Bussoli 1, Storck 2, Camera, Cosi. Non netrate: Di Mario (L). All. Marchiaro.

VOLLEY BERGAMO 1991: Butigan 14, Lorrayna 24, Nervini 5, Davyskiba 26, Melandri 7, Gennari 7, Cecchetto (L), Rozanski 5, Cicola. Non entrate: Boco, Fitzmorris, Pasquino, Pistolesi, Scialanca (L). All. Bigarelli.

ARBITRI: Salvati Serena, Rossi Alessandro.

NOTE | Spettatori: 1212. Durata set: 29, 28’, 25’, 33’, 16’. Tot 131’. MVP: Carlotta Cambi.