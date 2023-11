Collegno Basket: gara sottotono a Gallarate

Finisce 80-58 la partita dei Lions contro Basketball Gallarate. I collegnesi, ancora senza De Bartolomeo e Tarditi, ci provano, ma BBG legittima fin dal primo quarto il risultato, guidando il match per tutta la gara.

Primo quarto molto equilibrato, Gallarate parte meglio puntando sulla fisicità di Laudoni nel pitturato, i leoni rimangono però a contatto e sulla prima sirena il risultato dice 17-15.

Nel secondo periodo BBG prende il sopravvento e con un parziale di 10-0 segna il primo allungo sul 27-17. La tripla di Passerini porta al massimo vantaggio sul 32-20, gap che Collegno Basket non riuscirà più a recuperare e che viene incrementato fino al 40-23 dell’intervallo. Solo 6 i punti in tutto il quarto per i biancorossi.

Nel terzo quarto Gallarate controlla il risultato, si affida all’asse Fioravanti - Milovanovic e arriva agli ultimi 10’ sul vantaggio di 52-39. Non sono sufficienti i soliti Tiagande (16pt) e Mortarino (11pt), che tentano il riavvicinamento sotto le due cifre di svantaggio, a rendere la gara più difficoltosa ai padroni di casa.

L’ultimo periodo non impensierisce la squadra Gallaratese: Ghezzi prima e Passerini poi allungano fino al 65-41 che chiude virtualmente il match. Un positivo Fracasso (13pt) non cambia il risultato finale della gara che termina 80-58 per il Basketball Gallarate.



BASKETBALL GALLARATE 80

COLLEGNO BASKET 58

Parziali (17-15; 40-23; 50-39; 80-58)

BASKETBALL GALLARATE: Ghezzi 3, De Bettin 4, Moscatelli 8, Passerini 15, Antonelli 2, Paparella, Basso 3, Molteni 2, Clerici 9, Laudoni 12, Milovanovic 14, Fioravanti 8. Coach: Gambaro.

Collegno Basket: Vignoli, Bollito 3, Milone 6, Framarin 4, Elkazevic 2, Fracasso 13, Tiagande 16, Mortarino 11, Porcella, Lo Buono, Diakhate 3, De Bartolomeo ne.