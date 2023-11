Tecnoengineering Moncalieri a due facce, vince Cestistica Spezzina

Partita a due facce per la Tecnoengineering Moncalieri che gioca un grande primo tempo contro Cestistica Spezzina, forse il migliore della stagione, dove tutto funziona a meraviglia. Fin dai primi possessi è Pasero il terminale offensivo gialloblù, che mette lo zampino in tutte le azioni delle Lunette. Mitreva è glaciale dalla distanza e Landi mette a referto punti importanti.

Si rivede finalmente in campo Elena Ramò, che è fondamentale sia in cabina di regia sui pick’n’roll, sia sugli scarichi. Jakpa domina a rimbalzo ed il capitano Cordola è fondamentale nel pitturato. Le spezzine arrivano al PalaEinaudi dopo la splendida vittoria contro Broni e tengono botta contro le Lunette con le veterane Templari e Favre (top scorer con 20 pt).

Il terzo quarto è fondamentale per le sorti del match, si inceppano gli ingranaggi della Tecnoengineering, che mette a segno soli 5 punti, non riuscendo più a trovare la via del canestro. Liguri che aumentano la pressione difensiva e finale di quarto con un mini break che risulterà decisivo.

L’ultimo quarto vede le Lunette sempre in difficoltà nella circolazione della palla e nel trovare un tiro semplice, ma con grinta e determinazione si avvicinano più volte alle spezzine. La rimonta però non va a buon fine e le ragazze di coach Corsolini possono festeggiare.

Note positive per le Lunette: Pasero sempre più determinante in cabina di regia ed in fase realizzativa, ottimo rientro di Ramò che deve solo trovare la giusta forma e la grande voglia di non mollare mai delle ragazze di coach Terzolo.

Prossimo impegno della Tecnoengineering il 3 dicembre alle ore 16:00, in trasferta al Pala Rinaldi contro Basket Roma.

Tecnoengineering Moncalieri 58

Cestistica Spezzina 70

Parziali (22-18, 41-40, 46-52)

Tecnoengineering Moncalieri: Carnevale Schianca, Cordola 10, Pasero 17, Landi 5, Abbate Daga ne, Mitreva 11, Vairo ne, Ramò 4, Salvini, Ramasso 5, Jakpa 6. All. Terzolo. Ass. Lanzano, Sciannimanico.

Cestistica Spezzina: Colognesi 10, Castelli ne, Cappelletto, Templari 12, Baldassarre 8, Carraro 4, Favre 20, Guzzoni 13, Guerrieri ne, Ratti ne, Capra 3. All. Corsolini.