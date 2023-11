La Canottieri Casale si aggiudica il primo round della semifinale playoff di A1 femminile

Dopo una maratona di dieci ore, su un unico campo, le campionesse d’Italia della Canottieri Casale si aggiudicano il primo round della semifinale playoff di Serie A1 femminile, passando 3-1 sulla terra rossa indoor dell’Associazione Tennis Verona.

Un punteggio che sorride alle casalesi, che vorranno fare bene davanti al pubblico di casa: nel ritorno di domenica 3 dicembre bastano due punti per chiudere i conti. Primo match maratona quello tra Lisa Pigato (2.1) e Angelica Moratelli (2.1): la tennista della “Cano” parte veloce e chiude il primo set 6-1. Nel secondo parziale Moratelli sembra riordinare le idee e vincere 7-5. Nella terza e decisiva partita, la tennista di Verona scappa sul 5-2, ma capitan Giulia Gabba dice alla sua giocatrice di non mollare: Pigato rimonta e porta la sfida al tie-break, poi vinto dalla tennista lombarda. Altro match al cardiopalma quello tra le numero uno, ovvero la greca Valentini Grammaticopoulou (1.8) e la finlandese Anastasia Kulikova (2.1): la giocatrice della Canottieri scappa sul 5-2, ma l’ellenica di Verona si fa sotto e porta la tennista monferrina al tiebreak, che viene vinto da Kulikova. Nel secondo set, Grammaticopoulou sembra non voler cedere punti importanti e porta tutto in parità (6-4). Nel parziale decisivo, la veronese chiude 6-2. Secondo punto di marca casalese arriva dalla numero tre Jessica Pieri (2.2) che si impone 6-4, 7-6 contro Angelica Raggi (2.1). Il doppio si trasforma in una partita di break e contro break: Pigato e Pieri mantengono i nervi saldi e conquistano il primo set 7-5. La coppia veneta composta da Raggi e Moratelli sembra ben indirizzata verso la conquista del secondo set, volando sul 5-2. Le monferrine pareggiano e arrivano al tie-break. La forza delle campionesse d’Italia si vede anche in questo. 7-6 per Casale. Nell’altra semifinale Palermo passa a Rungg 3-1. Domenica prossima il ritorno.

Si interrompe in Puglia la corsa playoff della Canottieri Casale di Serie A2 maschile che cede 5-1 al forte Circolo Tennis Maglie. Bella vittoria quella di Gregorio Biondolillo (2.2) che sfrutta l’ottimo momento di forma e si impone in tre frazioni 7-5, 5-7, 6-3 contro Niccolò Catini (2.1). Nulla da fare per Luca Barbonaglia (2.5), che viene fermato con un periodico 6-2 da Fabrizio Ornago (2.2). Identico il punteggio del numero uno di Maglie, Daniel Bagnolini (2.1), utile a vincere contro Facundo Juarez Vila (2.1). Un set alla pari per il capitano Marco Bella (2.5) che ha avuto anche una palla set contro Luca Mencaglia (2.2) sul 5-4, con il pugliese capace di imporsi con lo score finale di 7-5, 6-2. Nei doppi Catini e Ornago approfittano del ritiro di Bella e Barbonaglia sull’1-0 a favore, mentre Bagnolini e Mencaglia avanzano dopo solo un 15 contro Biondolillo e Juarez. Maglie festeggia e va alla fase finale per salire in A1 contro la corazzata Santa Margherita Ligure. La Canottieri sorride, ancora una volta una salvezza conquistata attraverso i playoff con i giocatori del “vivaio” protagonisti in un campionato ad alto livello come quello della Serie A2.

«Ci sono ottimi presupposti per fare una prossima stagione da protagonisti, confidando anche nel recupero di una pedina importante come Alessio Demichelis, ancora ai box. Quest’anno ci siamo dati da fare per conquistare una meritata salvezza e arrivare addirittura alla post season. Guardo avanti, il futuro del team lo vedo roseo», le parole del capitano giocatore Marco Bella.