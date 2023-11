Avigliana Basket: festa di presentazione delle squadre

In una palestra gremita in ogni ordine di posti è andata in scena domenica pomeriggio l'annuale festa di presenrazione dei Greens

In una palestra gremita in ogni ordine di posti è andata in scena domenica pomeriggio l'annuale festa di presentazione dell'Avigliana Basket. Sotto gli occhi del sindaco Archinà gli oltre 300 iscritti della polisportiva hanno sfilato davanti a genitori, sponsor e pubblico accorso ad assiepare gli spalti, rimarcando ancora una volta il concetto di accoglienza e comunità espresso ed incarnato negli ultimi anni dai biancoverdi. Presenti il main sponsor Zeoli Impianti Elettrici, la Crota storico locale nel centro storico di Avigliana, Giuglarsport punto di riferimento degli sportivi della basse valle, La Rosa Rossa locale a due passi dal PalaDrubiaglio, Prometheus, Bordone Allestimenti, Ottica Masoero, Gervasi Ecologica, Partiti & Contenti, Medical Lab, Vivai Gulli, Massola Decorazioni. «Avigliana Basket è una comunità e rappresenta il territorio, per noi i valori di inclusione e solidarietà sono prioritari» ha rimarcato Calabrò, presidente dell'Associazione durante il suo discorso di saluto alle famiglie. Non solo basket, ma all'interno della polisportiva ruotano anche le ragazze della Ginnastica e da quest'anno fanno ufficialmente parte della grande famiglia Greens anche gli atleti del Baskin, vero e proprio sport accogliente e ad alta accessibilità. Presenti al pomeriggio di festa c'erano anche le Dragonesse Avigliana, associazione e squadra sportiva che si pone l'obiettivo di accogliere ed aiutare donne che hanno subito operazioni al seno. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Piemonte News

