Club76, i risultati del fine settimana

Altro intenso fine settimana in campo per il Club76.

A cominciare dall'incredibile trasferta di ieri delle ragazze di coach Bregoli che, in Serie A1, hanno

chiuso 3-2 contro Scandicci, al Pala Wanny di Firenze, strappando un punto importante alla Savino

Del Bene.

Per quanto riguarda la Serie B2 Under 18, le ragazze del duo Moretti – Ollino hanno vinto 0-3 a

Savigliano, nel corso di una partita quasi mai in discussione a parte qualche parziale nel secondo e

terzo set. Il team biancoblù porta a casa tre punti importantissimi, che lo proiettano terzo in

classifica, a due punti da Alessandria, contro cui giocherà sabato prossimo.

Weekend in positivo anche in B2 per MTS Santena, che nella trasferta ad Albisola vince 0-3,

giocata punto a punto.

In Serie C il Club76 Playasti ha affrontato il Cus Collegno al PalaFenera di Chieri, cedendo 2-3.

Dopo aver vinto i primi due set, la partita torna in parità sul 2-2 e il tie break lo portano a casa le

avversarie, ai vantaggi. Un po' di rammarico per il team biancoblù, consapevole comunque di aver

espresso un'ottima pallavolo, contro una corazzata. In U16 regionale, invece, il Club76 Playasti ha

vinto 1-3 in trasferta a Bra, mettendo in bisaccia tre punti preziosi.

Weekend di ombre per la Serie D. Rasero Teloni Playasti Club76 ha perso 3-0 contro il Volley

Roero. Troppe incertezze, troppi errori individuali.

L’U14 Gold ha vinto 3-0 contro Vbc Savigliano, nel corso di una partita in controllo, che ha visto

qualche sbavatura nel finale di 2 set, ma la gara non è mai stata in discussione. L'U13 Gold ha vinto

contro Mondovì per 3-0.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 24 novembre

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: Volley Roero vs Club76 Playasti 0-3

• Prima Divisione Azzurra Femminile C.T. Torino Girone C: GS Pino Azzurra vs G.S. Sangone Nichelino 3-1

• Prima Divisione Arancione Femminile C.T. Torino Girone F: Club76 Fenera Chieri Silver vs Reba Volley 0-3

Sabato 25 novembre

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs Cus Collegno 2-3

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Rasero Teloni – Playasti Club76 vs Volley Roero Città di Canale 0-3

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Ve.La. Tempocasa Leini vs GS Pino Volley 3-1

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Club76 Playasti Gold vs VBC Savigliano 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: P.G.S. El Gall 2010 vs Club76 PlayAsti provinciale 3-1

Domenica 26 novembre

• Under 16 F. C.R. Piemonte Girone A: Libellula Volley vs Club76 Playasti 1-3

• Under 16 F. C.T. Torino Girone B: Moncalierivolley Dravelli Verde vs Club76 GS Pino Blu 0-3

• Under 16 F. C.T. Torino Girone F: Club76 Fenera Chieri vs Teknoservice Bzz Piossasco Volley 0-3

• Under 16 F. C.T. Torino Girone M: Club76 Chieri GS Pino vs Balamunt 0-3

• Under 14 F. C.T. Torino Girone F: Club76 Fenera Chieri vs Lingotto Pianeta Volley 1-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Club76 Playasti Gold vs Monvi Lpm Bam Rossa 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: New Volley Asti vs Club76 Playasti 2012 0-3