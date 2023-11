Biella Rugby: il recap del weekend gialloverde

FEMMINILE SENIORES

26.11.23 a Baracconi (Alessandria)

Lyons Tortona 10

San Mauro/Brc 30

Parziali (10-15)

Marcatori. Mete: Floris (3), Sanseverino, Monticelli (2)

San Mauro/Biella Rugby: Sanseverino; Borello, Floris, Benedetto, Monticelli (82’ Cipolletti); Hysmeta, Toro (72’ D’Orta); Skofca, Pintorello (72’ Cesale Ros), Difino; Papeo, Bongiovanni (54’ Sallam); Formaggio, Lembo, Boretto. Non entrato: Meneghetti.

Stefano Scursatone, coach: «Continua il momento positivo de Le Fenici, che in trasferta vincono sul campo del Tortona. Inizio col botto: dopo 20' le ragazze sono già in vantaggio 15 a 0 grazie alle mete di Floris, Sanseverino e Monticelli. Un piccolo calo mentale permette al Tortona di andare in meta e concretizzare un calcio di punizione portando così il risultato sul 15 a 10 Secondo tempo di tutt’altra faccia che vede le ospiti riportare la concentrazione e concretizzare le situazioni a loro favore portando altre tre segnature. Risultato finale che premia la franchigia e gli ottimi lavori svolti all’interno dei club e nei collegiali. Ora una settimana di riposo e testa alla prossima sfida casalinga contro Cus Milano».

UNDER 18

25.11.23

Biella Rugby 22

San Mauro Rugby 13

Parziali (16-0)

Marcatori. Mete: Castello. Trasformazioni: Salussolia. Penalty: Salussolia (5)

Biella Rugby: Morel; Defilippi, Pavesi (50’ Fusaro), E. Castello, Grillenzoni; Salussolia, Besso; Gregori (29’ Borno), Bisio, Rossi (cap.); Chiorboli, Buturca; Silvestrini (43’ Pacchiarotti), Grandi, Gibello (61’ Bredariol). Non entrati: Curatolo, Formigoni, Meneghetti.

Emilio Vezzoli, coach: «Grande prova dei ragazzi oggi in campo, dove restano avanti con il punteggio dal primo minuto della partita. Dopo un primo tempo gestito magnificamente dove ogni volta che entravano nei 22 ne sono usciti con dei punti e chiuso sul 16 a 0, il San Mauro rientra in partita e si dimostra una squadra aggressiva che prova a ribaltare il risultato durante il secondo tempo. I nostri ragazzi peccano un po' di disciplina e questo ha permesso agli avversari di avvicinarsi col punteggio. Gli ultimi minuti sono davvero combattuti: più che il lato tecnico, escono fuori l'attitudine e la voglia di portarsi a casa la partita. Siamo davvero orgogliosi del percorso di crescita dei ragazzi. Complimenti al pubblico che ha contribuito significativamente alla vittoria, caricando i ragazzi per tutta la partita. Ora ci aspetta l'ultimo step per entrare nel girone interregionale».

UNDER 14

25.11.23

Biella Rugby 91

Stade Valdotain 5

Marcatori. Mete: Balducci (3), Gobbi (2), Benedetti, Girardi (2), Di Girolamo (3), Braggion (2), Bertone. Trasformazioni: Gobbi, Balducci (2), Bertone (3), Benedetti (2)

Biella Rugby: Benedetti, Ubertalli, Siletti, Pizzanelli, Bertone, Balducci, Gobbi, Defilippi, Paggio, Coda Caseia, Mercandino, Bocca, Girardi. A disposizione: L. Mercandino, Buda, Braggion, Ben Alilou, Ruffa, Ghilardi, Di Girolamo, Pavanetto

Adriano Moro, coach: «Partita giocata con autorevolezza, centrando tutti gli obiettivi che ci eravamo posti in questo ultimo mese. Bellissima continuità diretta, volontà di muoversi nel campo e risoluzione veloce dei punti di incontro. Ottimo lavoro da prima fase con scelte strategiche basate sui principi del gioco e non sulla forma. È stato come avere la macchina del tempo e vedere il paradigma di questo stile di formazione realizzarsi nella meta di Castello nella partita u18 realizzata attraverso il ‘gioco alla mano’ partendo dai cinque metri difensivi. I giocatori del BRC seguono un percorso di formazione nel settore giovanile che li spinge a riflettere sempre e a fare le scelte per loro più giuste, soprattutto sotto pressione. Questo a volte non piace a chi vorrebbe un gioco più chiuso e strutturato, ma sono tanti anni che in Italia, alcuni settori giovanili piemontesi tracciano la linea. Certo, questo e solo questo dipende dagli allenatori. Alcuni vincono crescendo uomini, altri no».

FEMMINILE U16/14

25.11.23 a Volvera (To) - Squadre: Volvera, Sanremo, Fenici 1/Brc, Fenici 2/Brc, Cus PO, Cuneo

Fabiana Alaimo, coach: «Campionato Interregionale Femminile Under 16, le due squadre delle Fenici, rappresentate con i colori di Ivrea e Biella, hanno affrontato con successo le sfide contro Volvera, Cus PO, Cuneo e Sanremo. Entrambe le formazioni hanno concluso le partite di qualificazione vincendo tutti gli incontri. La finale è stata combattuta tra le due squadre delle Fenici, terminando con un pareggio. Le prestazioni delle Fenici hanno fatto emergere la preparazione e l’impegno speso nello scorso mese durante gli allenamenti di club e regionali, dimostrando un miglioramento nella comprensione tattica del gioco e della coesione di squadra. Si è riscontrato inoltre un aumento delle competitività tra le squadre piemontesi, sia nelle numeriche che nel livello tecnico. Una straordinaria dimostrazione di determinazione e talento anche da parte della squadra U14 delle Fenici! Nonostante le numerose assenze, le giovani atlete hanno dato il massimo sul campo, conquistando una vittoria meritata nella prima partita contro Volvera Cus e consolidando il loro successo nella seconda sfida contro la rappresentativa ligure. Il gioco esibito è stato di altissimo livello, con una combinazione di abilità individuali e una solida coesione di squadra».