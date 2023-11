I Giovani della ValleBelbo Sport protagonisti al Trofeo Regionale CSI

Una trasferta da incorniciare, sia per numeri (oltre 70 atleti al via), sia per qualità dei risultati: questa la sintesi estrema della prima tappa del Trofeo Davide Filippini di Novara, il primo appuntamento del trofeo regionale CSI disputato domenica 26 novembre.

Nell’appuntamento agonistico che ha coinvolto sia gli atleti più esperti (i cosiddetti “categoria” e senior), sia i più giovani (dagli Esordienti A e B, ai Propaganda), la ValleBelbo Sport ha evidenziato, ancora una volta, una grande prova di squadra.

Note decisamente positive per i più giovani, dunque i Propaganda seguiti da Federica Ferraris (che fa ancora l’atleta ed è salita sui blocchi anche in questa occasione) e Silvia Boncaldo, alla terza stagione alla guida di questo gruppo: nessun timore, dubbio, esitazione da parte dei giovanissimi che hanno affrontato le gare con grinta, determinazione e tanto divertimento, pur considerando che molti di loro erano al debutto assoluto in una competizione.

Interessanti anche le prove degli Esordienti B, anche in questo caso capaci di cimentarsi in una consistente prova di gruppo che ha evidenziato una crescita generalizzata sia sotto il profilo tecnico, sia cronometrico.

Salendo di età, Esordienti A e Ragazzi hanno sfruttato al massimo questo banco di prova: siglando il 76% dei primati personali. «Sono davvero soddisfatto di tutti i gruppi - sottolinea Pino Palumbo, direttore tecnico della ValleBelbo Sport - c’è stata una crescita orizzontale marcata, segno di quanto sia efficace il lavoro quotidiano e della qualità dell’impostazione della nostra attività. I più piccoli hanno affrontato con grande entusiasmo questo impegno, i giovani con esperienza agonistica si sono ben comportati e i più grandi non si sono affatto tirati indietro malgrado i grossi carichi di lavoro sulle spalle».

Lucia Tassinario, che da domani sarà al via agli Assoluti Open di Riccione, ha sfiorato il personale nei 50 farfalla (27”69 a 2/100 dal record), Andrea Randi, continua il sensibile progresso nei 50 rana (30”39, record societario ValleBelbo Sport) e Luca Lovisolo si migliora nei 50 dorso (32”10, anche in questo caso, record societario). La già citata Federica Ferraris, alla soglia dei 20 anni, continua il progresso agonistico espresso nei suoi soli 2 anni di carriera, siglando ottimi crono in 50 stile libero e 50 farfalla (27”58, 29”36). Molto bene anche Maddalena Bertelli, più orientata ai 200, ma capace di esprimere un ottimo 50 dorso (33”25), Elisa Ferrari, davvero brava nei 50 sl (27”85) in cui ormai vede da vicino il tempo limite per i Criteria, oltre a Camilla Palumbo, Francesca Gallione e Alessandro Mairano, autori di solide gare a Novara.