Team Dimensione Nuoto: Lucia Tassinario in partenza per gli Assoluti Open

Oggi, Lucia Tassinario partirà per Riccione per partecipare ai Campionati Italiani Assoluti Open. La portacolori del Team Dimensione Nuoto si è qualificata per l’importante rassegna nazionale in vasca lunga in tre gare: 50 stile libero, 50-100 farfalla.

Dal 28 al 30 novembre, scenderanno nella vasca romagnola 748 atleti (387 uomini, 361 donne, 1638 presenze gara) in rappresentanza di 165 società. Sui blocchi ci saranno i migliori atleti del panorama italiano e non solo: presenti i big azzurri Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella e Benedetta Pilato e alcuni atleti stranieri di rilevanza mondiale tra cui la campionessa mondiale di 5 e 10 chilometri Leonie Beck. Il prestigio dell’evento è arricchito dal fatto che gli Assoluti Open sono una prova valida come qualificazione ai Mondiali di Doha e per i prossimi Giochi Olimpici.