Igor Agil Volley: settore giovanile, il recap della settimana

U13, vittoria con Biella

Turno infrasettimanale con il sorriso per le Igorine di Luca Astorino: vittoria 3-0 (25-16; 25-23; 25-23) contro Virtus Biella. «Partita non semplice, gli avversari ci hanno messo in difficoltà nel secondo e terzo set, complice anche qualche errore di troppo da parte nostra. Brave le ragazze a mantenere lucidità nei momenti importanti e a chiudere la partita» commenta l’allenatore.

U14, vittoria contro Team Volley Novara

Vittoria da tre punti per le Igorine di Andrea Garagiola, 0-3 (22-25; 21-25; 6-25) a casa di TeamVolley Novara. «Tre punti importanti, - dice l’allenatore - siamo riusciti a far riposare alcune giocatrici e dare spazio a tutte».

U16 Ecc territoriale e Prima divisione, una vittoria

Una vittoria e una sconfitta nel week end per le Igorine di Lele Cappato: ok a Casale 0-3 (17-25; 8-25; 22-25) in U16, sconfitta 0-3 (25-27; 14-25; 16-25) contro Tollegno. «Due gare agli antipodi. Con Casale giocavamo contro le pari età e le ragazze son state brave a imporsi immediatamente e a non lasciar spazio alle avversarie. Nel pomeriggio, invece abbiamo giocato contro una squadra molto esperta e con delle qualità per noi difficili da leggere. Devo dire che usciamo dalla partita con zero set vinti e zero punti, ma per la prima volta possiamo dirci soddisfatti per l’atteggiamento avuto per lunghi tratti della gara e per l’opposizione che le ragazze hanno saputo mettere in campo senza abbassare mai la testa. Devo ringraziare le ragazze perché in un week end dove eravamo un po’ in emergenza tra assenze e infortuni, abbiamo dato tutti tutto in campo».

U14 Eccellenza terr e U16 terr, due vittorie!

Due risultati positivi per le Igorine di Mattia Rossi: vittoria con Ovada 3-0 (25-8; 25-15; 25-21) in U14 e contro San Rocco in U16 3-0 (25-17; 25-14; 25-19) con San Rocco Novara. «Due vittorie dove si sono viste buone azioni e scambi interessanti. Quando tutto questo aumenterà e sarà costante e senza disattenzioni, - dice l’allenatore - potremo essere un team molto interessante».

U18, bene ad Arona

Risultato netto ad Arona per le Igorine di Barbara Medici: 0-3 (8-25; 18-25; 9-25) il finale.

U16 reg/serie D: tre punti nel week end

Sconfitta in serie D 3-0 (25-23; 26-24; 25-12) contro Issa Novara e bene con Collegno in U16 regionale 3-1 (25-20; 18-25; 25-14; 25-15). Così il riassunto delle Igorine di Valeria Alberti. «In D peccato perchè abbiamo lottato per due set e lasciato un po’ troppo il terzo; abbiamo affrontato un’ottima squadra che però aveva qualche acciacco e avremmo potuto approfittarne, - dice Alberti - con Collegno bene, i nostri alti e bassi di troppo hanno concesso alle avversarie di vincere un set, ma erano importanti i tre punti e li abbiamo conquistati».