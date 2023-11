Bertram Derthona: tutte le info per la trasferta di Bologna

Una grande sfida attende la Bertram Derthona, che sarà impegnata domenica 3 dicembre alle ore 20 contro la Virtus Segafredo Bologna alla Virtus Segafredo Arena di Bologna nella sfida valida per la 10° giornata del campionato di Serie A.

Per sostenere i Leoni in questa appassionante partita, i tifosi organizzano il trasporto gratuito andata-ritorno in giornata per raggiungere il palazzetto. La partenza è fissata alle ore 14 di domenica 3 dicembre dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Il servizio verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 35 adesioni entro le ore 9 di giovedì 30 novembre. Il costo del biglietto, fino a 50 posti, per accedere alla Segafredo Arena è pari a 10 euro.

Per riservare il proprio posto a bordo è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), mandare una mail a segreteria@derthonabasket.it, telefonare al numero 0131 1953689 oppure contattare Fabio Massiglia via WhatsApp al numero 338 7525914.