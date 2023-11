BEA Chieri: battuta Rivarolo, seconda in fila per i Leopardi

Ieri sera, domenica 26 novembre, si è giocata la nona giornata del campionato di Serie C. Al PalaGialdo, i Leopardi hanno ospitato l’USAC Basket Rivarolo, per un grande classico degli ultimi anni in Serie C Silver e Gold. BEA parte forte fin dal primo periodo, dove colpisce da lontano con continuità. All’intervallo, i ragazzi di coach Conti sono avanti di 19, ma nel terzo quarto l’USAC torna a contatto grazie alla difesa e al contropiede. Nell’ultima decina, buona gestione del vantaggio per i chieresi, che si portano a casa un’altra vittoria importante.

LA GARA

Coach Conti schiera alla palla a 2 Agbogan, D’Arrigo, Corrado, Ruà e Stella, con ancora indisponibili Mosca, Drame e De Mita. L’USAC risponde con Ronci, Ferraresi, Abrate, Boetto e Tampellini. Partenza a fionda per i chieresi, che trovano fin da subito delle alte percentuali dalla lunga distanza, soprattutto con Corrado, miglior realizzatore di serata con 26 punti. Gli ospiti cercano di rimanere vicini alla partita sulle ali della coppia Ferraresi-Tampellini, ma BEA infila il primo parziale di gara con le penetrazioni di Agbogan. Anche nella seconda decina sono i ragazzi di coach Conti a tenere in mano il pallino del gioco, mettendo in difficoltà l’attacco canavese con la difesa a zona e continuando a colpire da 3 punti. Il primo tempo si chiude con la tripla sulla sirena di Alex D’Arrigo che fa esplodere il PalaGialdo.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, però, Rivarolo alza il ritmo, con l’attacco chierese che si inceppa leggermente, senza trovare la fluidità di gioco che si era vista nel primo tempo. L’USAC trova due triple in fila da Tampellini, seguito a ruota da capitan Ferraresi. Si entra nell’ultimo quarto con BEA in vantaggio di 10 lunghezze. I Leopardi partono nel modo giusto nell’ultima decina, attaccando con continuità la zona provata da coach Ferraris. Agbogan gestisce molto bene i palloni per i compagni, riuscendo a mantenere il vantaggio per tutta la durata dell’ultima decina. I chieresi trovano la seconda vittoria in fila, battendo l’USAC Rivarolo 86 a 73.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo la vittoria di questa domenica al PalaGialdo, i Leopardi tornano in trasferta. Venerdì 1 dicembre i ragazzi di coach Conti saranno ospiti della Pallacanestro Chivasso. Appuntamento alla Palestra di Via Blatta alle ore 21:15.

BEA CHIERI 86

USAC BASKET RIVAROLO 73

Parziali (26-18, 49-30, 62-52)

CHIERI: Corrado 26, Agbogan 21, D’Arrigo 16, Ruà 11, Stiffi 7, Origlia 3, Bianco 2, Stella, Moris, Quagliotto, Viggiano N.E. All. Conti, Ass. Colò, Acc. Monteleone, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Add. Arbitri Mazzardis

RIVAROLO: Ferraresi 22, Tampellini 16, Abrate 12, Sconfienza 11, Aralla 5, Boetto 4, Ronci 3, Chiartano, Costa N.E., Pucci N.E. All. Ferraris, Ass. Piermattei.