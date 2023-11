Sporting Club Pinerolo: il recap del fine settimana

HOCKEY

Storm Pinerolo U16

Prima partita della seconda fase, Sabato 25 Novembre, contro HCB FOXES ACADEMY , vinta 4:2, disputata Pinerolo

Storm pinerolo U19

Domenica 26 Novembre, contro Hc Merano Junior, persa 4:2 , disputata a Pinerolo

Storm Pinerolo U14

Domenica 26 Novembre, contro HC Varese 1977, vinta 8:3, disputata a Varese

Campionato Serie A, IHL-W, Piemont Rebelles

Domenica 26 novembre, contro Eagles Sudtirol Alto Adige, persa ai rigori 0:1 disputata a Bolzano

Nella giornata di Domenica 26 Novembre, Pinerolo Storm è scesa in campo con i più piccolini per il raggruppamento U10 tenutosi in casa. Tanta pattinata e divertimento insieme a Real Torino, Valpellice e Aosta!