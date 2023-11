FISI-AOC: Gigante FIS-NJR a Santa Caterina Valfurva

Lunedì 27 novembre terzo giorno di gare FIS-NJR a Santa Caterina Valfurva e lo Slalom ha lasciato il posto al Gigante, ancora con buoni risultato per gli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali.

Nella gara femminile successo della verbanese Alessia Vaglio, tesserata per lo Sci Club Crammont Mont Blanc, con il tempo totale di 2’,09”,69/100 e con distacchi rispettivamente di 8/100 e di 79/100 sulla brianzola Sofia Parravicini dello Sci Club Lecco e sulla bresciana Giulia Romele dello Sci Club Val Palot.

Buon quarto posto per la torinese Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario Cesana, staccata di 1”,50/100.

Al quinto posto la torinese Martina Banchi dello Ski Racing Camp, al settimo la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato, al ventunesimo assoluto e al nono tra le Aspiranti la bordigotta Aurora Turri dell’Equipe Limone, al trentanovesimo assoluto e al ventitreesimo tra le Aspiranti la nolese Chiara Vottero Reis dell’Equipe Pragelato.

L’ampezzano Marco De Zanna dello Sci Club Cortina ha vinto la gara maschile con il tempo totale di 2’,07”,49/100, precedendo per 2/100 il lecchese Luca Ruffinoni dello Skiing e per 23/100 il fiorentino Diego Bucciardini, anche lui dello Sci Club Lecco. Migliore dei piemontesi l’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx, undicesimo a 2”,65/100 e secondo degli Aspiranti.

L’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone si è classificato ventiquattresimo, Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato trentaduesimo assoluto e dodicesimo degli Aspiranti, il sestrierino Simone Moschini dello Sci Club Sestriere quarantanovesimo assoluto e venticinquesimo degli Aspiranti, il monregalese Federico Massimilla dello Sci Club Manta sessantunesimo assoluto e trentaseiesimo degli Aspiranti, il milanese Carlo Zampieri del Sauze d’Oulx, sessantatreesimo assoluto e trentottesimo degli Aspiranti.

Le classifiche femminile e maschile del primo Gigante FIS-NJR di Santa Caterina Valfurva

Gigante Femminile

Gigante Maschile