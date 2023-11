BEA Chieri, il recap della settimana

Le nuove soddisfazioni per il Settore Giovanile BEA Chieri partono dall'Under 17 Eccellenza, che la scorsa settimana torna alla vittoria nella trasferta con 5 Pari Torino, dopo la sconfitta nel recupero con Cus Torino. Vincono i pari età dell'Under 17 Gold con Amatori Basket Savigliano, continuano il percorso netto i Top Junior e l'Under 13 Femminile, entrambi ancora vittoriosi.

Al Pala Gialdo, l'Under 19 Silver festeggia il successo con Mado Valenza e l'Under 14 Gold con la Polisportiva Reba.

Dopo una prova sottotono, l'Under 15 Eccellenza cede ai campioni regionali di Area Pro 2020, l'Under 15 Silver alla Pallacanestro Pancalieri e i Ragazzi a Barbaboc Aosta. L'Under 13 Gold si ferma a sole due lunghezze da Granda College Cuneo.

U17 ECCELLENZA

5 PARI 5

BEA CHIERI 75

Parziali (16-17, 25-36, 38-63)

CHIERI: Marrese 8, Viggiano 4, Quagliotto 17, Bechis 13, Minetti 2, Guardalben 4, Altina 2, Origlia 12, Monaco 3, Pisciuneri 10, Trunfio. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

5 PARI: Bruno 10, Milano 2, Marcia 7, Constristano 4, Poumani 2, Crociara 5, Aimo 6, Lombardi 2, Regruto 10, Iammarone, Salierno 6. All. Abrate.

CUS TORINO 71

BEA CHIERI 58

Parziali (13-14, 28-29, 51-38)

CHIERI: Marrese 12, Viggiano 17, Quagliotto 13, Bechis 5, Minetti, Guardalben 2, Altina NE, Origlia 8, Monaco, Pisciuneri 3, Trunfio NE. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis

CUS: Fontanarosa F. 19, Osemweige 2, Fontanarosa N. 9, Zordan 2, Zarantino, Cappeletti 2, Reverso, Tuberga, Macis 11, Ventigeno 24, Tonon 2. All.Italia

U17 GOLD

SAVIGLIANO 55

BEA CHIERI 60

Parziali (13-18, 29-24, 44-46)

SAVIGLIANO: Chiarello 7, Mellano 3, Rossi, Isoardi 8, Robutti, Varallo 28, Ambrosino 2, Ivaldi, Otella 2, Pintavalle, De Petris, Calvi. All. Giannotto, Ass. Bacci.

BEA CHIERI: Ahia 12, Nicoletti 3, Vidotto, Giangualano 13, Gamba, Marchiori, Ricci 28, Pianfetti, Scamardella 2, Molinari, Zanzon, Gangitano 2. All. Bertulessi, Ass. Bonifacio.

TOP JUNIOR

BEA CHIERI SSDRL 87

San Paolo 38

Parziali (22-7, 41-22, 65-29)

BEA CHIERI: Giorcelli 4, Iannucci 2, Lappano 10, Rofel 4, Alò 7, Tosco 8, Di Salvo 2, Bertoglio 12, Consiglio 6, Barisone 10, Munafò 10, Ricciardo 8. All. Mussio, Ass. Trunfio.

U13 FEMMINILE

BASKET CLUB G. BORSI CEVA 31

BEA CHIERI 69

Parziali (10-12, 20-29, 26-47)

BEA Chieri: Bernardinello 24 , Ferrone 21 , Sangiorgi 10 , Giardiello 4 , Della Croce 4, Mosso 2, Santoro 2, Cammareri 2. All. Ucci Ass. Lafiosca.

U19 SILVER

BEA CHIERI 78

MADO VALENZA 55

Parziali (23-22, 45-34, 66-48)

BEA CHIERI: Favaro, Ricciardo 7, Bianco 23, Torre 3, Bergese 4, Amirante 5, Lafiosca 9, Mazzardis, Manzini 4, Marcon 2, Butera, Kamami 21. All. Potenza W.

VALENZA: Torti 5, Scamardi G 18., Manna 2, Minto, Cagnin 13, Rexheri, Zini, Scamardi R. 7, Trovati 5, Garrone, Rossi 5, All. Listella C.

U14 GOLD

BEA CHIERI 89

POLISPORTIVA REBA 63

Parziali (28-15, 12-20, 24-14, 25-14)

BEA CHIERI: Fatai (Cap.) 6, Borz 27, Spano 2, Di Giorgio, Cristiano 11, Demita , Menegatti 2, Montiglio 15, Calo' 2, Coltiletti 22, Rasconi 2, Di monte. All. Corrado, Ass. Pirocca.

POLISPORTIVA REBA: Capuzzi (Cap.) 2, Saggese 31, Iervasi, Dobrin 4, De Maria, Alberti 6, Tintas 2, Sereno, Jefter 6, Marchione12, Cazacu. All. Segatori, Ass. Tallone.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI SSDRL 62

AREA PRO 2020 83

Parziali (16-21, 41-42, 53-61)

BEA CHIERI: Costanzia, Giachino 18, Tarantino 1, Vacca 2, Destefanis, Di Carlo, Montanella 17, Obakhavbaye 17 Sidari, Pertin 5, Calò, Borz 2. All. Allisiardi, Ass. Mastrorilli, Acc. Castelli.

U15 SILVER

BEA CHIERI 54

PALLACANESTRO PANCALIERI 58

Parziali (18-19, 30-35, 41-49)

BEA: Cordero 6, Gigante16, Traversari 14, Meles 4, Balla1, Costamagna6, Santoro 5, Griva 2, Viale, Bonetti, Carrara, Mastrocola. All. Grillone.

PANCALIERI: Abate 19, Bertone17, Truccone 8, Grosso 8, Gianella 4, Carignano 2, Lingua, Vuattrone, Sartori, Stanescu, Leuna, Gili. Coach: Barbiano.

RAGAZZI

BEA CHIERI 71

BASKET CASTELLAMONTE 48

Parziali (25-11, 43-16, 61-31)

BEA CHIERI: Billong (C) 4, Carena 10, Bianchi 4, Sacchero 10, Vitrotti 5, Geraci 6, Magnetto 8, Bouali 12, Di Bitetto 2, Tarallo 2, Marocco 2, Ambruoso 6. All. Pirocca.

UNDER 13 GOLD

BEA CHIERI 50

GRANDA COLLEGE 52

Parziali (5-16, 14-25, 25-35)

CHIERI: Mariani 2, Mouaddine 24, Popa, Dalmasso 12, Marino 4, Zuccarello 2, Luison M. 2, Serratore 2, Porcu, Mantovani, Luison S. 2, Di Bartolo. All. Corrado.