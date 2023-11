FIN Piemonte: Anita Gastaldi medaglia d'Oro, Argento per Sara Curtis

Si chiude la prima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione: arrivano le prime due medaglie per gli atleti piemontesi, una è fatta del metallo più prezioso! È la velocista di Cuneo Sara Curtis (Team Dimensione Nuoto) a conquistare la prima medaglia del pomeriggio, l’atleta piemontese va a conquistare l’argento nei 50 Stile Libero in 25’’34.

Arriva il titolo italiano per Anita Gastaldi (VO2 Nuoto Torino) che conquista il metallo più prezioso in 2’12’’60. «Per essere novembre sono soddisfatta di questo top, di solito questo in questo momento della stagione non sono sempre al top della forma» ha dichiarato a fine gara l’allieva di Fabrizio Clary.

Tra le prestazioni del primo pomeriggio di finali troviamo il sesto posto in finale A dei 50 farfalla di Alessandro Miressi (GS Fiamme Oro/CN Torino) con 23’’86. Nella finale B dei 200 Farfalla troviamo in quinta posizione Deva Ciliberti (Rari Nantes Torino) con 2’17’’10. Nella finale A della distanza troviamo invece Cristina Caruso (CS Roero) sesta con 2’15’’83 3 al settimo posto c’è poi Beatrice Demasi (Rari Nantes Torino) con 2’16’’26. Luca Moni (Centro Nuoto Torino) si aggiudica la finale B dei 200 Rana con il crono di 2’15’’58. Nel settore femminile di questa distanza c’è il terzo posto in finale B di Giorgia Crepaldi (Lib Nuoto Novara) con 2’33’’04 e l’ottava posizione di Aurora Venturi (Rari Nantes Torino) con 2’32’’47. Nella finale B dei 200 Misti maschili domina Lorenzo Altini (Centro Nuoto Torino) che vince con il crono di 2’03’’88. Sfuma il bronzo per soli due centesimi per Francesca Fresia (Aquatica Torino) che chiude in quarta posizione la finale A dei 200 Misti fermando il cronometro in 2’14’’99.

La Federazione Italiana Nuoto aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Gli atleti medagliati, che intendono aderire alla campagna, potranno salire sul podio indossando una spilla a forma di fiocco rosso sulla tuta all'altezza del cuore che sarà distribuita in zona premiazione.

#NO alla violenza fisica e psicologica contro donne e bambine. Promuoviamo il numero antiviolenza e stalking 1522 indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime.