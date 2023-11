FISI-AOC: i risultati del secondo Gigante FIS-NJR

Secondo e ultimo Gigante FIS-NJR martedì 28 novembre a Santa Caterina Valfurva per concludere le gare organizzate sulle nevi valtellinesi dallo Sporting Club Livigno e valide per il Trofeo Prima Neve. Il diciannovenne ampezzano Marco De Zanna dello Sci Club Cortina ha bissato il successo del giorno precedente, chiudendo le due manche nel tempo totale di 1’,58”,93/100. Sul podio con lui anche il lecchese Luca Ruffinoni dello Skiing a 97/100 e il suo compagno di squadra, ma fiorentino, Diego Bucciardini, staccato di 1”,15/100.

Buona prova degli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali, a cominciare dall’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx, decimo assoluto e primo degli Aspiranti, con un distacco di 2”,99/100. Il genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato ha chiuso quattordicesimo assoluto e secondo degli Aspiranti. Diciassettesimo il cesanese Matteo Vottero dello Sci Club Sansicario Cesana, ventitreesimo l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone, trentacinquesimo assoluto e decimo degli Aspiranti Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato.

In campo femminile successo in fotocopia della verbanese Alessia Vaglio, tesserata per lo Sci Club Crammont Mont Blanc, con il tempo totale di 2’,02”,21/100 e con 1”,14/100 di vantaggio sulla torinese Martina Banchi dello Ski Racing Camp. Terza a 2”,54/100 l’altoatesina Magdalena Pircher dell’Amateursportverein Tiers. Trentottesima assoluta e ventiseiesima delle Aspiranti la nolese Chiara Vottero Reis dell’Equipe Pragelato.