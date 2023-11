La grande Ginnastica Artistica in arrivo per la prima volta a Cuneo

Ieri, nel tardo pomeriggio presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC a Cuneo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle Finali dei Campionati Italiani Gold, Junior e Senior, di Ginnastica Artistica, in programma venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 dicembre al Palazzetto dello Sport di Cuneo, gara conclusiva dell’anno agonistico che porterà in pedana le migliori ginnaste italiane per l’assegnazione dei titoli nazionali di ogni categoria.

Un appuntamento prestigioso che, su indicazione della Federazione Ginnastica d’Italia, sarà organizzato dalla Cuneoginnastica che in questa occasione farà proprio il suo debutto nell’organizzazione di un grande evento di questa disciplina. Distintasi infatti per aver organizzato per due anni consecutivi una prova del Campionato Nazionale di serie A e B di Ginnastica Ritmica, ora, la Società cuneese guidata dal presidente Claudio Adinolfi è pronta a mettersi alla prova – dal punto di vista organizzativo - su un campo di gara nuovo, quello della Ginnastica Artistica.

Una competizione avvincente, che saprà emozionare e coinvolgere tutto il pubblico, in particolare gli appassionati e le appassionate cuneesi che potranno sostenere da vicino anche le giovani atlete di casa. Infatti, le ginnaste della Cuneoginnastica, Sofia Ambrosio, Asia Delfino, Sara Hadouz, Anna Kryoshey e Lucrezia Silvestro - seguite dalla Direttrice Tecnica della Cuneoginnastica, Ines Camilla, - la scorsa settimana, in occasione della competizione valida come ripescaggio nazionale a Civitavecchia, hanno condotto un’impeccabile gara centrando l’obiettivo finale e qualificandosi per la finalissima dell’1-2-3 dicembre nel “palazzetto di casa”.

«È un piacere essere qui, grazie per il lavoro, per l’entusiasmo e la passione della vostra società» ha esordito l’Assessore allo Sport della Città di Cuneo, Valter Fantino. «Arriviamo a questa manifestazione dopo aver fatto un grande lavoro insieme: con consulenza del presidente Adinolfi e della società, il Comune ha effettuato un intervento importante sull’impiantistica affinché potesse svolgersi questo evento e tanti altri di ginnastica artistica, come quello degli Assoluti nel 2024. Questo è un grande inizio» ha poi concluso, facendo un grande in bocca al lupo alle ginnaste cuneesi.

La parola è poi passata a Claudia Martin, nella triplice veste di Consigliera della Fondazione CRC, sponsor delle attività della Cuneoginastica, Delegata Coni Piemonte ed ex ginnasta del club cuneese. Portando i saluti del presidente della Fondazione CRC, Ezio Raviola, e quelli del presidente Coni Regione Piemonte, Stefano Mossino, la consigliera ha proseguito: «Sono molto felice, molto orgogliosa che la Cuneoginnastica, insieme al presidente Claudio e a tutto lo staff, siano arrivati a organizzare anche una finale nazionale. Ringrazio tantissimo il Comune e l’assessore, questa lungimiranza permette di portare a Cuneo non solo la ginnastica artistica con un settore di alto livello, ma finalmente anche un campionato nazionale Gold. Anche la Fondazione CRC si rende sempre molto disponibile per sostenere lo sport, sovvenzionare e dare grandi contributi a tutte le società».

La kermesse agonistica durerà 3 giorni, dal venerdì alla domenica, durante i quali saranno assegnati 5 titoli nazionali di categoria e 4 titoli di specialità per ogni livello, per un totale di 25 titoli italiani: infatti, per ogni categoria ci sarà in palio il titolo generale e il titolo per le singole specialità (volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero) dando così vita a un’entusiasmante sfida al medagliere per tutte le società sportive e i Comitati Regionali. A contendersi questi titoli saranno circa 40 ginnaste per categoria che hanno ottenuto la qualificazione da diversi passaggi regionali e nazionali, per un totale di 200 ginnaste provenienti da 150 società che, insieme ai tecnici giudici e ai loro appassionati genitori, riempiranno le tribune del Palazzetto dello Sport e animeranno il centro della città di Cuneo.

«Questo evento è davvero uno straordinario risultato, perché la ginnastica artistica sembrava un obiettivo quasi irraggiungibile» ha esordito sorridente la vicepresidente ATL, Gabriella Giordano. «Per noi è veramente un bel volano per creare una nuova conoscenza del territorio in tante persone: magari alcune non torneranno più ma tante torneranno perché avranno la curiosità e la voglia di conoscere meglio quello che noi possiamo offrire. Per il nostro territorio, tutte queste occasioni sono importantissime e noi daremo sempre il nostro contributo e sempre il nostro appoggio per il turismo sportivo».

Queste Finali dei Campionati Italiani Gold rappresenteranno per la Cuneoginnastica una grande occasione di festa che inaugura un importante anno di celebrazioni per il 50° anniversario dalla fondazione, traguardo che la società taglierà nel 2024. Il prossimo anno, inoltre, la società del presidente Adinolfi proseguirà la striscia di successi organizzativi con un altro grande evento atteso nei primi giorni di luglio, appena prima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024: i Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica.

«Vi porto i saluti del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Gherardo Tecchi, e il saluto anche del presidente del Comitato Regionale, Angelo Buzio, che non hanno potuto prendere parte» ha dichiarato poi il delegato provinciale della FGI, Fabrizio Silvestro. «La Cuneoginnastica, negli ultimi anni, ha davvero alzato l’asticella e, dopo le prove nazionali di serie A di ginnastica ritmica - è arrivato il momento della ginnastica artistica, che per la prima volta si avvicina qui a Cuneo. I progetti però sono tanti, a partire dagli Assoluti della prossima estate, e la società – dal presidente ai tantissimi volontari e genitori – insieme alle istituzioni presenti, farà del suo meglio per questo grande evento. In bocca al lupo a tutte le ginnaste».

Dopo i doverosi saluti istituzionali, però, è arrivato il momento di presentare le vere protagoniste di questa competizione, le ginnaste cuneesi che saliranno in pedana nel fine settimana, accompagnate dalla DT Ines Camilla e dalle allenatrici Monica Sola, Alessia Romeo, Veronica Perrone e Chiara Giordano. A prendere la parola è la ginnasta Lucrezia Silvestro. «L'anno scorso abbiamo scoperto che la finale nazionale si sarebbe svolta a Cuneo e -da quel momento- la qualificazione è stato il nostro più grande obiettivo. La scorsa settimana finalmente tutte e cinque siamo riuscite a conquistare il pass per questa finale nazionale e stiamo lavorando sodo in ogni allenamento, tutti i giorni, e diamo il massimo per riuscire ad arrivare preparate al meglio a questa gara. Non ci faremo prendere dall'emozione, speriamo» dice sorridendo. «Daremo il nostro meglio, venite a sostenerci».

Un lungo fine settimana che sarà certamente ricco di belle performance sportive, emozioni e tanta adrenalina, ma anche qualche novità. Durante le competizioni saranno infatti assegnati due premi speciali, dedicati a due grandissime professioniste del settore, mancate prematuramente, che il Comitato Organizzatore e la Federazione Ginnastica d’Italia hanno voluto ricordare con affetto e stima: il Trofeo Eleganza Patrizia Signor (categoria junior) ed il Trofeo Eleganza Dora Cortigiani (categoria senior) assegnati alle migliori due ginnaste che si distingueranno per eleganza al corpo libero.

Ad arricchire e impreziosire il fitto programma della manifestazione sarà poi l’esibizione delle atlete dell’A.S.D. Amico Sport, associazione che dal 1994 promuove sul territorio attività ludico - ricreativo – sportive a favore di persone con disabilità intellettiva.

«Ho ricevuto in dono una società straordinaria, con valori e principi ben saldi, fatta di tante persone che amano lo sport e che ci spingono a fare sempre meglio di prima. Ringrazio davvero sinceramente tutte le istituzioni, i nostri partner e la Federazione Ginnastica d’Italia, insieme a tutto lo staff e soprattutto, permettetemelo, le ragazze della segreteria, che ci mettono anima e cuore per la riuscita delle nostre attività» ha dichiarato particolarmente commosso ed emozionato il Presidente della Cuneoginnastica, Claudio Adinolfi.

Si è poi rivolto alle atlete: «Le nostre ginnaste hanno fatto un grande programma di lavoro, hanno avuto una grande dedizione e fatto sacrifici, punteremo al massimo del risultato. I sogni non bisogna mai abbandonarli, nessuno potrà mai toglierceli. Quindi, in questi tre giorni date il meglio di voi, pensate a voi stesse e a realizzarvi: non pensate a nient'altro, avete faticato tanto, premiatevi dando il meglio di voi. Grazie ragazze».

Come sempre, insieme alla dirigenza del Club, saranno tantissimi genitori, volontari e volontarie a far sì che, ancora una volta, il Palazzetto di Cuneo possa ospitare un evento che rimarrà impresso nei ricordi e nel cuore di tutto pubblico e di tutte le delegazioni sportive che vi prenderanno parte.

PROGRAMMA GARE

L’inizio delle gare è previsto per venerdì pomeriggio dalle ore 15.30 con la categoria senior 2. Il sabato sarà invece riservato alle categorie junior 1, 2, 3 e senior 1 che gareggeranno durante tutta la giornata contemporaneamente, grazie al doppio campo gara allestito da Geogym.

Sabato saranno in gara le ginnaste cuneesi, seguite dalla DT Ines Camilla: Lucrezia (categoria senior 1), Asia e Sara (categoria junior 1) varcheranno il campo gara alle 9,30, mentre Anna (categoria junior 3) e Sofia (categoria junior 2) saranno impegnate nella stessa giornata alle ore 14,30.

La domenica mattina le competizioni saranno riservate alle migliori 8 ginnaste specialiste agli attrezzi e verranno assegnati i titoli nazionali di specialità nelle singole discipline: volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero.

BIGLIETTERIA

I biglietti sono disponibili e acquistabili sul sito Cuneoginnastica.

Biglietto intero: 8 euro + 2,5 euro prevendita.

Biglietto ridotto (dai 10 ai 14 anni di età): 5 euro + 2,5 euro prevendita.

Tutti i possessori dei pettorali “Straconi” che mostreranno ai botteghini il pettorale dell’edizione 2023 avranno diritto all’ingresso al costo simbolico di 1€.