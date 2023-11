Granda College Cuneo: il recap della settimana

1^ Divisione Regionale

8^ Giornata d’Andata – 24/11/2023

BEINASCHESE – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO: 63-69 (17-9; 34-27; 47-52)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Maccario, Bruschetta, Capelli, Manfredi, Tamagno, Cani, Delogu, Comotti, Bodino, Putortì, Saladini, Zuppanelli.

Coach Lelli - Caroni

Inizio gara in salita per la truppa di coach Lelli in trasferta sul difficile campo di Beinasco. I padroni di casa giocano meglio nel primo quarto e sono pronti a sfruttare i banali errori da sotto canestro di Cuneo trasformandoli in facili contropiedi; al 10' il tabellone luminoso segna 17-9 per la squadra di casa.

Nel secondo periodo Cuneo gioca meglio, ma il divario non cambia e all'intervallo lungo il risultato è di 34-27.

Al rientro dagli spogliatoi Cuneo gioca molto più motivata e intensa e produce un quarto da 25 punti grazie a difese più attente e gioco molto più fluido.

L’ultimo quarto inizia con Cuneo sul +5, ma la partita non è finita; Beinaschese non molla e ribatte ad ogni canestro dei viaggianti. Granda College, seppur priva del centro titolare Bruschetta per un taglio al sopracciglio avvenuto a fine secondo periodo, riesce a contenere la fisicità dei lunghi di Beinasco e porta a casa due punti molto importanti da questa trasferta.

La partita si chiude sul 63-69.

UNDER 14 SILVER 2011

3^ Giornata d’Andata – 25/11/2023

DETHONA BASKETBALL – GRANDA COLLEGE CUNEO: 12-68 (3-26; 10-35; 10-52)

GRANDA COLLEGE: Franconiero, Giordana, Tallone M., Picollo, Grosso, Dutto, Onori, Giordano, Maccario, Bianco, Marcellino, Cavallera.

Coach: Lelli

Buona partita in trasferta a Tortona per il gruppo 2011 che interamente sottoleva affronta il Campionato Under 14 Silver.

Tutti i giocatori convocati sono entrati in campo con la giusta mentalità e concentrazione.

«Anche le partite più facili possono dare spunti di lavoro e obiettivi ai ragazzi, l’importante è capire che da ogni gara ed esperienza cestistica si può imparare tanto», queste le parole dello staff a fine gara.

UNDER 13 GOLD

6^ Giornata d’Andata – 26/11/2023

BEA CHIERI – GRANDA COLLEGE CUNEO: 50-52 (5-16; 14-25; 25-35)

GRANDA COLLEGE: Tardivo, Politano, Tallone, Picollo, Grosso, Dutto, Musso, Giordano, Maccario, Marcellino, Cavallera.

Coach: Capelli

Partita al cardiopalma quella andata in scena nella trasferta della domenica mattina a Chieri per gli Under 13 Gold. Nei primi due quarti partita in controllo per i cuneesi che si portano anche sul +10 grazie al gioco senza palla e anticipi aggressivi sulle linee di passaggio.

Dal rientro degli spogliatoi i ragazzi di Bea Chieri ci credono sempre di più e continuano a stare attaccati al match e nell’ultima frazione di gioco riescono a recuperare il divario con raddoppi sistematici dalle rimesse. Bravi i viaggianti, nonostante qualche palla persa di troppo, a rimanere concentrati e non perdere il ritmo in attacco.

«Gran bella partita, gran ritmo e gran vittoria per tenersi il terzo posto della classifica», queste le parole di Coach Capelli al termine della gara.

UNDER 14 GOLD

7^ Giornata d’Andata – 25/11/2023

GRANDA COLLEGE CUNEO– GATORS SAVIGLIANO: 44-64 (11-17; 25-29; 33-51)

GRANDA COLLEGE : Dutto, Romano, Mellano, Socco, Giraudo, Cissoko, Fantini, Bosio, Leone, Arrechea, Alladio, Rocca.

Coach: Persico - Capelli

Partita ad alto ritmo quella andata in scena a Sportarea nella settima giornata di andata che ha visto scontrarsi due gran belle squadre Under 14: Granda College e Gators.

I cuneesi sono riusciti a tenere testa alla capolista per due quarti di gioco, ma la terza frazione è fatale per i padroni di casa e gli ospiti prendono il largo fino a chiudere il match per 64-44.

Prossimo impegno contro Aba Saluzzo in trasferta sabato alle 15.30.

UNDER 14 SILVER 2010

3^ Giornata d’Andata – 26/11/2023

GRANDA COLLEGE CUNEO – SERRAVALLE ROSSO: 14-96 (4-18; 6-45; 10-63)

GRANDA COLLEGE: Costa, Cutellè, Giannoni, D’Aversa, Giraudo, Marenco, Segbedj, Amurao, Di Grazia, Liaci ,Fikaj, Emiliani.

Coach: Capelli

Sconfitta con ampio margine per l’Under 14 Silver nella casa di Sportarea dove il troppo divario tecnico e fisico tra le due squadre indirizza il match dai minuti iniziali.

SERIE C FEMMINILE

4^ Giornata d’Andata – 24/11/2023

EBE PORTE PALL. PANCALIERI – ASD PROMOSPORT: 62-55 (12-24; 35-34; 50-44)

ASD PROMOSPORT: Martinengo, Occelli, Foglia, Massa, Immordino, Oberto, Castellino, Nikaj, Perna, Bramardi, Ballo.

Coach: Persico

Nel primo quarto partono fortissimo le ospiti che con ben 24 punti segnati, prendono un discreto vantaggio .

Nel secondo quarto non si fa attendere la rimonta di Pancalieri che arriva all’intervallo lungo sul +1.

Partenza un po’ a rilento per Promosport nel terzo quarto che vede Pancalieri chiudere in vantaggio di 6 il periodo.

Nell’ultimo quarto Cuneo prova a diminuire le distanze ma la squadra locale risponde punto su punto aggiudicandosi la gara con il punteggio di 62-55.

«Netti miglioramenti in casa Cuneo sia dal punto di vista del gioco che della personalità rispetto alle gare precedenti», queste le parole di Coach Persico al termine della gara.

UNDER 17 FEMMINILE

2 Giornata di Ritorno – 25/11/2023

GENERALI GRANDA COLLEGE CUNEO – TWIN TOWNS: 70-42 (18-11; 37-22; 54-32)

GENERALI GRANDA COLLEGE: Immordino 15, Lokoka 12, Castellino 5, Nikaj 6, Occelli 8, Giordano 2, Tetamo 4,Ravera 4, Foglia 12, Bramardi 2, Peano, Scossa.

Coach: Persico – Tunzi

Buona presentazione per il gruppo Under 17 Femminile che ha ospitato sul proprio parquet le avversarie di Twin Towns.

La squadra ospite presentava alcune fisicità importanti, ma le ragazze di Granda College hanno saputo gestire la situazione, incrementando il proprio vantaggio quarto dopo quarto.

«La prossima gara sarà contro Moncalieri Gialla, una partita che si prospetta difficile e al vertice della classifica di girone. Sarà un banco di prova importante per valutare la nostra squadra», queste le parole dello staff a fine gara.

UNDER 17 GOLD

7^ Giornata d’Andata – 25/11/2023

TOC TOC GATORS – GRANDA COLLEGE CUNEO: 42-48 (13-13; 20-23; 29-38)

GRANDA COLLEGE: Grosso 10, Ballario 8, Mattio 8, Lukuikila 6, Svoljsak 4, Borgogno 3, Solaro 3, Giordano 2, Condur 2, Messi 2, Pettiti, Russo.

Coach: Griffanti

Vittoria al termine di una vera e propria battaglia sportiva per l’Under 17 Gold sul campo di Gators Savigliano.

Nei primi 2 quarti le compagini si equivalgono con attacchi in grande difficoltà e difese molto attente. Dopo 20’ Cuneo è sul + 3.

Rientrati dagli spogliatoi Cuneo preme sull’acceleratore e aumenta un po’ il proprio vantaggio chiudendo la terza frazione con 9 punti di vantaggio. Nell’ultima frazione Savigliano cerca di recuperare lo svantaggio, ma Cuneo, nonostante qualche difficoltà, riesce a mantenere un po’ del vantaggio acquisito vincendo la gara.

UNDER 17 SILVER

6^ Giornata d’Andata – 25/11/2023

BASKET CLUB MONDOVÌ – GRANDA COLLEGE CUNEO: 83-35

Brutta sconfitta per l’under 17 cuneese sul campo di Mondovì, dopo una partita a due facce.

Nel primo quarto Cuneo approccia bene il match, trovando canestri in continuità e rimanendo in partita.

Nel secondo quarto, i ragazzi cuneesi continuano a giocare con attenzione e costanza, riuscendo ad andare all’intervallo con uno scarto negativo di dieci punti.

Nel secondo tempo la luce si spegne: complice una difesa svagata e un attacco distratto, la squadra ospite concede troppi canestri facili e regala una marea di palloni agli avversari.

La partita si conclude così con una sonora sconfitta per i ragazzi cuneesi, che dovranno tornare in palestra con lo spirito giusto per rimediare.

UNDER 15 SILVER

4^ Giornata d’Andata – 26/11/2023

PALLACANESTRO MONCALIERI - GRANDA COLLEGE CUNEO: 43-63

Bella vittoria di squadra per i ragazzi di Cuneo sul campo di Moncalieri, dopo una partita in crescendo.

Dopo un primo quarto giocato a ritmi alterni, in cui i padroni di casa hanno messo la testa avanti, gli ospiti serrano le maglie in difesa e alzano l’intensità, recuperando palloni e attaccando il ferro con grinta e cinismo. Si va così all’intervallo con Cuneo in vantaggio di 6 punti.

Nel secondo tempo Cuneo continua a tenere il ritmo alto in difesa e a trovare facili soluzioni in attacco, grazie al contributo di tutti i giocatori coinvolti. Si va così al risultato finale di 43 a 63 per gli ospiti, con una meritata vittoria di Cuneo, frutto di un lavoro corale nelle due fasi di gioco.

UNDER 19 FEMMINILE

1^ Giornata di Ritorno – 20/11/2023

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO – PINK BASKET: 113 – 21 (29-6; 62-10; 92 -14)

BAM GRANDA COLLEGE: Franceschini 20, Oberto 4, Lo Re 14, Perna 6, Marfulli 18, Bruschetta 18, Ouattara 19, Ballo 8, Martinengo 6.

Coach: Di Meo

Ottima prestazione di squadra delle cuneesi contro la formazione Pink Basket di Torino.

Le ragazze scendono sul parquet determinate e fin dai primi istanti impongono il proprio ritmo fatto di grande difesa e ripartenza in contropiede.

Tutte le ragazze entrato in campo hanno apportato il proprio contributo attivo.

Da sottolineare la prestazione di Ballo Karidja e Ouattara Fatoumata.

UNDER 19 FEMMINILE

2^ Giornata di Ritorno – 27/11/2023

LIBERTAS MONCALIERI – BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO: 51-47 (17-12; 34-26; 45-37)

BAM GRANDA COLLEGE: Franceschini 5, Immordino, Oberto, Lokoka 13 , Lo Re 11, Occelli, Perna, Frandino 8, Marfulli 5, Bruschetta 5, Massa, Ouattara

Coach: Di Meo

La squadra Under 19 Femminile della Granda College Cuneo esce sconfitta dallo scontro al vertice contro la Libertas Moncalieri.

Nel primo quarto le cuneesi partono bene e riescono inizialmente ad imporre il proprio ritmo alla gara con Lo Re, che fa la voce grossa sotto le plance. Moncalieri aumenta l’aggressività difensiva, Cuneo perde troppi palloni in fase di transizione ed alla fine del primo quarto Moncalieri è a +5.

La gara prosegue nel secondo quarto sulla falsariga del precedente, con le torinesi ordinate e le cuneesi imprecise soprattutto in fase di transizione. All’intervallo lungo Cuneo è a -8.

Buon inizio di terzo quarto con Bruschetta, Lo Re e Lokoka e Cuneo arriva fino a -2, per poi nuovamente incorrere nei soliti errori e ritornare ad inseguire a -8.

Il finale del quarto periodo vede le cuneesi aumentare l’attenzione difensiva e correre in contropiede fino ad arrivare al -2. Ma Moncalieri stasera merita di vincere e con due tiri liberi di Pasero chiude la gara a +4.

SERIE B FEMMINILE

7^ Giornata d’Andata – 26/11/2023

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO – KANGAROOS SPORT: 81-42 (28-7; 48-25; 68-34)

BAM GRANDA COLLEGE: Samokhvalova, Ngamene, Avagnina, Lo Re, Lokoka, Marfulli, Bruschetta, De Nicolò, Frandino, Martinengo, Occelli, Franceschini.

Coach: Grosso - Maccario

Granda College vince una partita mai in discussione contro Moncalieri Basketball.

Le cuneesi partono forte e si portano avanti già nel primo parziale di gara per 28-7.

Coach Grosso si può permettere di dare grande spazio a tutte le atlete coinvolte, gestendo però il doppio impegno contro la squadra torinese di Lunedì 27/11 con l’Under 19 .

Nei successivi parziali la storia non cambia con Cuneo che spinge forte sull’acceleratore non lasciando spazio ai tentativi di rientro della squadra ospite.

Finisce 81-42 per Granda College.

«Le prossime due gare diranno a che punto siamo e ci permetteranno di continuare a metterci dei piccoli obiettivi; faccio i complimenti alle ragazze per l’approccio alla gara», queste le parole del coach cuneese.

Appuntamento venerdì contro BKB Torino a Torino.

UNDER 19 GOLD

5 PARI – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO: 87-66

UNDER 14 FEMMINILE

GRANDA COLLEGE CUNEO – BASKER CARMAGNOLA: 80-17

UNDER 15 FEMMINILE

GATORS SAVIGLIANO – GRANDA COLLEGE CUNEO: 41-33

UNDER 13 FEMMINILE

GATORS SAVIGLIANO – GRANDA COLLEGE CUNEO: 28-37