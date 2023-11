Il gruppo Buzzi SpA entra a far parte del mondo Cuneo Volley

Importante sinergia in arrivo al Cuneo Volley, la Buzzi Unicem Srl del gruppo Buzzi SpA entra a far parte del mondo biancoblù. Una nuova partnership con un’importante azienda del territorio cuneese, con sede a Robilante. Una delegazione della serie A2 e della dirigenza hanno visitato la cava di Roaschia, sito di estrazione di calcare con mezzi meccanici e utilizzo di esplosivi, dove hanno potuto assistere alla “volata” di una sezione rocciosa. Dopodiché hanno visionato l’impianto di frantumazione e la prima parte del trasferimento con nastro trasportatore in galleria, ben 6 km di tunnel nella montagna fino alla sede di Robilante, dove è poi proseguita la visita aziendale.