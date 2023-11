La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 passa a Lajkovac nell’andata degli ottavi della Coppa Cev

Coach Bregoli schiera inizialmente la diagonale Malinov-Grobelna, la coppia centrale Zakchaiou-Weitzel, Kingdon e Omotuyi in banda, Spirito libero.

All’ingresso in campo Chieri parte forte e il suo vantaggio cresce rapidamente da 1-3 (muro di Zakchaiou) a 5-9 (Omoruyi). Il turno di servizio di Malinov frutta un break di 9 punti che porta il punteggio sul 5-18. Gli scambi conclusivi sono una formalità: dopo aver mancato il primo set-point, il pallonetto vincente di Omoruyi conclude la frazione 11-25.

Nel secondo set ripartono meglio le padrone di casa (3-1), ma le chieresi riprendono subito in mano la partita e dopo aver pareggiato a 4 con un muro di Zakchaiou scappano via: 5-10 (ancora Zakchaiou), 11-18 (Malinov di prima intenzione), 12-21 (ace di Kingdon). Sul 12-23 entrano Morello e Anthouli per il doppio cambio di diagonale, e con i primi due palloni toccati l’opposto sigla sancisce il giro di campo sul 12-25.

Il terzo set resta in bilico fino al 7-7, quando un ace di Malinov dà un primo allungo a 7-10 (Weitzel). Da 11-14 Chieri strappa a 11-18. Raggiunti i 10 punti di vantaggio sul 13-23 (muro di Zakchaiou), le chieresi guadagnano con Kingdon la prima palla match, sfruttata da Anthouli che fa scendere i titolo di coda sul 13-25.

La statistiche finali confermano la superiorità di Chieri, con un netto predominio nei fondamentali di prima linea dell’attacco (20%-47%) e del muro (2-14).

A livello individuale la miglior realizzatrice è capitan Grobelna che con 14 punti si merita anche il premio di MVP. In doppia cifra pure Kingdon (11), Omoruyi (10) e Zakchaiou (10, di cui 5 a muro).

«Sono contenta di come abbiamo approcciato la gara – il commento a caldo di Loveth Omoruyi – Era importante vincere 3-0 perché in questo periodo abbiamo tante partite ravvicinate da affrontare. Un bella vittoria, siamo state molto brave, e adesso ci attende un bel viaggio per tornare a casa».

Il ritorno degli ottavi si giocherà giovedì 7 dicembre (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino.

Chi passa il turno affronterà la vincente dell’ottavo tutto polacco fra il Grupa Azoty Chemik Police e il BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala. Nell’incontro d’andata il Police ha superato 3-0 il Bielsko-Biala.

Zeleznicar Lajkovac 0

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3

Parziali (11-25; 12-25; 13-25)

ZELEZNICAR LAJKOVAC: Zakic 1, Zelezovic 4, Filipovic 7, Markovic 3, Terrell 5, Tomic 4; Pakic (L); Mina Stojanovic, Stanojevic, Milojevic, Kostadinovic 2, Bozic, Ana Stojanovic (2L). All. Kovacevic.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov 4, Grobelna 14, Zakchaiou 10, Weitzel 6, Kingdon 11, Omoruyi 10; Spirito (L); Morello, Anthouli 3, Skinner 1.

N. e. Grey, Kone, Papa, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

ARBITRI: Grabovsky (Repubblica Ceca) e Aghayev (Azerbaigian).

NOTE: durata set: 19′, 20′, 21′. Errori in battuta: 5-5. Ace: 2-5. Muri vincenti: 2-14. MVP: Grobelna.