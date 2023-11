BCL: il Derthona vince contro il Tofas Bursa

Quarto successo consecutivo per la Bertram Derthona, che si conferma in testa al Gruppo H di BCL e certifica ulteriormente la qualificazione alla fase successiva della competizione (Play In o ottavi di finale diretti ancora da definire in base ai risultati delle prossime gare). La squadra allenata da Ramondino gioca una partita solida per tutti e quarantacinque i minuti, resistendo al parziale del Tofas nel terzo quarto, rientrando in gara e imponendosi poi in overtime.

Prima frazione ad alto ritmo al PalaEnergica Paolo Ferraris, tra due squadre che trovano soluzioni efficaci in velocità e ad alto tasso spettacolare. In campo regna l’equilibrio, tra parziali e contro parziali: al 10’ Tofas avanti 23-25. Nel secondo periodo la gara prosegue con lo stesso leitmotiv, fatto di equilibrio sia nel gioco che nel punteggio: all’intervallo la tripla di Homesley manda Bursa avanti 41-44.

Al rientro dagli spogliatoi la formazione turca produce una importante accelerazione, che vale la doppia cifra di margine. La Bertram, poi, guidata dai canestri di Thomas, rientra pienamente in gara e opera il sorpasso a fil di sirena: al 30’ i Leoni conducono 62-61. Nell’ultimo quarto la sfida continua a essere equilibrata: si entra negli ultimi cinque minuti con le due formazioni in parità a quota 71. Nei successivi due giri di orologio, il Tofas produce un break di 0-6 che mette due possessi di divario tra le squadre (71-77), costringendo coach Ramondino a fermare la gara. L’uscita dal time-out è interamente firmata Dowe: il play americano realizza sette punti consecutivi che spingono il Derthona avanti entrando nell’ultimo minuto. I canestri di Dowe, Homesley e O’ Brien impattano la gara a 81 a 7 secondi dal termine: si va all’overtime.

Nel supplementare il ritmo rallenta, ma la parità (a 85) permane entrando nell’ultimo minuto: Dowe – in lunetta – rompe l’equilibrio, Thomas stoppa il tiro del pareggio di Sakic e il successivo fallo antisporivo fischiato a Prewitt su Baldasso chiude la gara. La Bertram si impone per 91-85 e continua il proprio percorso perfetto nel Gruppo H di BCL.

Così TaShawn Thomas al termine della gara: «Sono veramente orgoglioso di questa vittoria di squadra. Avendo perso Mike Daum, ognuno di noi ha dato il massimo. Sono veramente fiero di questa squadra, anche quando eravamo in svantaggio di dieci punti abbiamo rimontato e ottenuto un grande successo».

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «La vittoria di stasera ci rende molto orgogliosi, come allenatore sono sorpreso di dove i ragazzi abbiano trovato le energie. La partita è stata difficile, non siamo stati bravi come vorremmo essere, ma è anche vero che abbiamo giocato con quintetti particolari. Credo che la squadra stesse maturando un po’ di frustrazione tra fine terzo e inizio quarto quarto per alcuni tiri ben costruiti e non segnati. Però come spesso accade ultimamente la squadra è cresciuta nel corso della gara».



Bertram Derthona 91

Tofas Bursa 85

Parziali (23-25, 41-44, 62-61, 81-81)

Tabellini:

Derthona: Dowe 14, Candi 2, Errica ne, Baldasso 17, Severini 10, Basile, Obasohan 10, Weems 10, Thomas 16, Radoševi? 12. All. Ramondino

Bursa: Cengiz ne, Winston 6, Akdamar ne, Prewitt 9, Homesley 18, Gecim 9, Demir 4, O’ Brien 18, Maye, Sakic 5, Wiley 16, Kurtuldum. All. Ene