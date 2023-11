Avigliana Basket passa nel finale contro Eporedia

Big match di giornata al PalaDrubiaglio di Avigliana, arriva in visita ai Greens di Calabrò un'Eporedia tignosa, giovane e vivace, mai doma, dotata di buona tecnica ed ottima preparazione fisica; e con un Raise in grande spolvero, che non guasta mai.

La partita è avvincente ed equilibratissima, lo testimoniano i due parziali con cui si va al riposo lungo. I padroni di casa hanno uno starting five da far invidia a chiunque con i fratelli Barberis che in seconda divisione Regionale possono ricoprire tranquillamente quattro ruoli, Favretto in area pitturata che fa ombra a chiunque, Casuscelli in cabina di regia a muoversi sul perimetro a dettare tempi e modi, Valgina con tutta la sua esperienza ed intelligenza tattica. Unite a tutto questo la voglia di lottare sempre fino alla fine, anche sul -7 in favore degli ospiti nel terzo periodo, oltre ad una varietà di soluzioni offensive ed il gioco è fatto.

I Greens riescono a recuperare quel break subito e ribaltarlo a cavallo tra il terzo e l'ultimo periodo, quando mettono fieno in cascina e tengono a bada le velleità avversarie sino a 5'' dal termine quando Alberto e compagni danno appuntamento al 21 febbraio per il match di ritorno.

«Abbiamo avuto tanto cuore, ma non solo, insomma... non è da tutti avere 4 quinti dei giocatori oltre il metro e novantadue a questi livelli... siamo stati bravi e ci meritiamo ciò che stiamo raccogliendo, avanti così» commenta Calabrò a fine partita.

Avigliana continua a mantenere la testa della classifica a braccetto col Kolbe Torino, in attesa dello scontro diretto del 18 dicembre che, facile immaginare, dirà molto sui destini di questo girone B.

AVIGLIANA BASKET 72

EPOREDIA BRICHS 65

Parziali (17-17; 34-34; 51-49)

AVIGLIANA: Barberis Marco 16, Barberis Cristian 20, Valgina 8, Caniglia, Lanzalotti, Favretto 9, Molino 5, Truffa, Casuscelli 14, Budai, Pasquarella, Piazza. All. Calabrò. Ass. All. Parmigiani e Rossetto.

EPOREDIA: Pallante 3, Pensa 2, Raise 35, Alberto 9, Spezzano, Checchin 9, Vigliermo, Trovero, Munari, Pistelli, Degrandi 7. All. Bisi.

ARBITRO: Roatta.