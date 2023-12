Assoluti Open: Miressi pass Olimpico e pioggia di medaglie per il Piemonte

Cala il sipario sullo Stadio del Nuoto di Riccione, il Campionato Italiano Assoluto Invernale Open Frecciarossa giunge al termine: chiusura col botto per gli atleti piemontesi con due bronzi, un argento e un oro che vale a Miressi la qualificazione olimpica!

La prima medaglia di questo pomeriggio di finali arriva da Anita Gastaldi (VO2 Nuoto Torino) che si aggiudica il bronzo con una prestazione da 1’01’’31. La seconda medaglia porta la firma di Francesca Fresia (CS Carabinieri/Aquatica Torino) che conquista l’argento nei 400 Misti chiudendo in 4’44’’03.

La terza medaglia della giornata deriva da una strepitosa prestazione di Alessandro Miressi (GS Fiamme Oro/CN Torino) che stampa un 47’’61 garantendosi il pass per le Olimpiadi di Parigi.

«Era un bel po' che non nuotavo così, ma sapevo in questi giorni di valere un tempo del genere - racconta il velocista di Moncalieri - In acqua mi sentivo benissimo e credo di non aver sbagliato nulla. Non è il momento di allentare la tensione adesso, perché ci aspetta una stagione lunga ed impegnativa».

Torna sul podio Ludovico Blu Art Viberti che, dopo l’ottima prestazione di ieri, chiude la finale A dei 50 rana in 26’’91 aggiudicandosi così la medaglia di bronzo.?Tra le ottime prestazioni del Piemonte troviamo il quarto posto in finale B dei 100 farfalla per Beatrice Demasi (RN Torino) con 1’01’’20 e la settima posizione di Cristina Caruso (CSR) con 1’01’’71.

Seconda la posizione per Luca Bruno (VO2 Nuoto Torino) nella finale B dei 200 farfalla con un crono da 2’01’’57. Ottavo posto nella finale B dei 50 dorso maschili per Lorenzo Actis Dato, l’atleta tesserato Sisport va a concludere la finalina in 26’’41. Ottavo anche Lorenzo Altini (CN Torino) nella finale A dei 400 Misti con un crono da 4’29’’39.

Settima posizione in finale B dei 100 Stile Libero per Anita Gastaldi (VO2 Nuoto Torino) con 57’’10, quinta invece in finale A Sara Curtis (CSR) che ferma il cronometro in 55’’43.

Nella finale B dei 50 Rana arriva settima Ludovica Pavia (VO2 Nuoto) che chiude con il tempo di 32’’95. Nella finale B maschile della distanza ci sono due atleti nelle prime tre posizioni: Luca Moni (CN Torino) si aggiudica la finalina chiudendo 27’’82 e il compagno di squadra Flavio Mangiamele (CN Torino) conclude terzo in 28’’27. Nella finale A maschile si classifica ottavo Gabriele Mancini (GS Marina Militare/CN Torino) con il crono di 27’’91.

Nella top 10 della classifica società civili c’è il CSR in decima posizione della classifica femminile (15esima posizione della classifica femminile generale) e quarto invece il Centro Nuoto Torino (ottava posizione nella classifica maschile generale). Un campionato di livello altissimo per gli atleti piemontesi, i riflettori sono ora rivolti al Campionato Europeo di vasca corta di Otopeni, in programma dal 5 al 10 dicembre, che vedrà in azzurro Alessandro Miressi (GS Fiamme Oro/CN Torino) e Sara Curtis (CSR).