Team Dimensione Nuoto: Lucia Tassinario super agli Assoluti Open

Con una finale raggiunta e tre primati personali migliorati, Lucia Tassinario torna da Riccione con un bilancio decisamente positivo dei Campionati Italiani Assoluti Open.

La portacolori del Team Dimensione Nuoto e ValleBelbo Sport allenata da Pino Palumbo, ha centrato due grandi prestazioni nei 50 farfalla, prima abbassando il personale a 28”00 nelle batterie del mattino, poi limando ancora molti centesimi nella finale del pomeriggio, nuotando 27”78 (5° posto in finale B).

Primato personale ritoccato anche nei 100 farfalla, 1’02”55 che vale il 25° posto, decisamente interessante anche la sua prova nei 50 stile libero, 26”86 e 34° posto.

«Sono davvero contenta delle gare di Riccione e di com’è iniziata la stagione - dice Lucia Tassinario tracciando il resoconto della sua trasferta - sebbene non fossi nella mia forma migliore, visto il periodo decisamente carico di lavoro, e avendo saputo soltanto pochi giorni prima della partenza di essermi qualificata, mi sono migliorata in due gare e soprattutto ho già ottenuto la qualificazione per gli eventi nazionali dei prossimi mesi. Porto a casa una notevole soddisfazione per la finale raggiunta nei 50 farfalla e ora mi rimetto sotto con gli allenamenti per preparare al meglio questa annata partita davvero alla grande».

Bilancio decisamente positivo quello del responsabile tecnico della ValleBelbo Sport: «Lucia ha compiuto un salto di qualità notevole - sottolinea Palumbo - a pochi giorni dall’inizio delle gare, l’obiettivo era puntato sulla Coppa Brema del 16 dicembre, ma è stata davvero brava a sfruttare questa occasione così prestigiosa, affrontando le gare a viso aperto e portando a casa eccellenti risultati”.

Il posto per gli Assoluti Primaverili, il Settecolli ed i Campionati Italiani di Categoria della prossima estate è già assicurato.