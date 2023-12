Bcc Derthona Basket ospita la Stella Azzurra

Dopo due, positivi, turni esterni consecutivi ed a più di un mese di distanza dall’ultima gara casalinga, risalente ormai al 28 ottobre, la formazione di Cutugno torna al Camagna per affrontare la Stella Azzurra Roma (sabato 2/12 ore 16, orario inusuale ma fissato per venire incontro alle esigenze della squadra laziale).

Capitoline che si trovano a quota 4 punti in classifica, frutto delle vittorie ottenute contro Moncalieri e nel derby contro il Basket Roma, risultato che è plausibile ritenere in linea con quelle che erano le aspettative, anche se resta l’amaro in bocca per la sconfitta a tavolino (assenza del medico) subita, tra le mura amiche, contro il Torino Teen, diretta concorrente.

La Stella Azzurra è da anni uno dei più floridi vivai del panorama cestistico nazionale, sia a livello maschile che femminile ed anche nella composizione della formazione che partecipa, per la seconda stagione, al campionato di serie A2 femminile la dirigenza romana non ha derogato, allestendo una squadra assai giovane (le più ‘vecchie’ sono del 2003), confermando sia la guida tecnica (coach Chimenti) sia la gran parte delle ragazze che lo scorso anno si erano guadagnate, sul campo, la permanenza in categoria.

Fanno parte di questo gruppo le indigene Salvioni, Zangara, Ndiaye, Bucchieri e Garofalo mentre arrivano da oltre confine, ma avendo tutte la formazione italiana, la ceca Brzonova, la bosniaca Smajic, la georgiana Barbakadze e la polacca Pelka. A questo gruppo, che ha già maturato l’esperienza di un anno intero nella categoria, si sono aggiunte le new entry che, sebbene giovane, hanno anch’esso alle spalle campionati di A2 se non , addirittura, di A1; si tratta di Rizzo (Albino), Frigo (San Martino di Lupari), Schena (Roseto) e Sasso (ex Vicenza, Bolzano, San Giovanni Valdarno e Battipaglia, dove ha appunto assaggiato anche la massima serie).

Come si può ben vedere, quindi, si tratta di un roster molto profondo e che vede la presenza di giocatrici che hanno già dimostrato di valere la categoria; e nell’ultimo turno, ad esempio, la Stella Azzurra ha messo severamente alla frusta una big come Empoli, facendo match pari per oltre 30′ e cedendo solo nel finale alle quotate toscane.

In casa Autosped la vigilia non è esattamente delle più tranquille perchè aldilà del problema Gianolla, ancora out per un guaio fisico che necessita di ulteriori approfondimenti clinici, in settimana altre giocatrici hanno dovuto accusare problemi di varia natura, esattamente non l’ideale per preparare nel migliore dei modi la sfida.