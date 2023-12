La Torino ’81 a caccia dei tre punti contro il Marina di Carrara

I torinesi arrivano dal pareggio all’ ultimo respiro per 11-11 contro il Brescia Waterpolo, ma devono ritrovare fiducia nei propri mezzi dopo un inizio di campionato in salita. I toscani, invece, con la sconfitta interna contro il Bogliasco per 5-11, sono ancora fermi a zero punti e sono vogliosi di smuovere la classifica.

Simone Aversa presenta il match: «Sarà una trasferta insidiosa, giochiamo contro una squadra che non ha una bella classifica, ma non ci vorrà regalare niente. Pur avendo qualche acciaccato, andiamo a giocare per portarci a casa i tre punti e sono sicuro che la squadra migliorerà sotto l’aspetto del gioco e dell’attenzione difensiva. Vogliamo tenere un ritmo alto perché stiamo bene fisicamente, si è intravisto già contro il Brescia, dove i ragazzi hanno nuotato molto».

La partita si disputerà sabato 2 dicembre alle ore 18:15 a La Spezia presso la piscina “A. Mori”.

QUINTA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A2M GIRONE NORD:

Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori – Brescia Waterpolo

R.N. Arenzano – C.S. Plebiscito Padova

Chiavari Nuoto – President Bologna

Netafim Bogliasco 1951 – Lavagna 90

C.N. Marina di Carrara – Reale Mutua Torino ’81 Iren

Como Nuoto Recoaro – R.N. Florentia

LA CLASSIFICA:

Netafim Bogliasco 1951 12, R.N. Florentia 12, Como Nuoto Recoaro 9, Brescia Waterpolo 7, Chiavari Nuoto 7, Lavagna 90 6, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 5, R.N. Arenzano 4, Reale Mutua Torino ’81 Iren 4, President Bologna 1, C.S. Plebiscito Padova 0, C.N. Marina di Carrara 0.