Collegno Basket affronta questa sera la Junior Casale

I Lions di coach Comazzi tornano in campo questa sera alle 21 al PalaFerraris di via Visconti 16 a Casale Monferrato (AL), per l’ultima giornata del girone d’andata del Girone A.

Reduci dalla sconfitta di Gallarate, i biancorossi saranno ancora privi di capitan Tarditi e del play De Bartolomeo.

Due assenze pesantissime, considerato l’ottimo rendimento casalingo della Junior che tra le mura amiche ha vinto quattro partite su cinque segnando oltre 72 punti di media. La squadra guidata da coach Arioli è giovane, ma ricca di esperienza. Sugli scudi: De Ros (17,1), Dimitrov (14,7) e Formenti (12,6).

Su sponda Lions i fari saranno ovviamente puntati sul tandem Tiagande-Mortarino che viaggia a oltre 36 punti di media.

Coach Stefano Comazzi: «È l’ultima partita del girone d’andata: chiudere bene la prima tranche significa tantissimo sia per noi che per loro. Sono una squadra giovane, ma con tanta esperienza e sono allenati da un super coach come Arioli. L’arrivo in corsa di Formenti li ha migliorati ancora di più. Sarà una partita difficile, ma nonostante le assenze daremo il massimo per riscattare la sconfitta di Gallarate».

CLASSIFICA

Saronno 18

Pavia 16

Derthona 12

Gazzada 12

Campus Varese 12

Junior Casale 10

Gallarate 10

Oleggio 8

Collegno 8

Borgomanero 8

Savigliano 4

Campus Piemonte 2