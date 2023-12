Novipiù Monferrato Basket: il girone di ritorno comincia da Roma

Il girone di ritorno dei rossoblu ricomincia da Roma con la delicata sfida agli universitari della Luiss. Dodicesima giornata di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde che vede impegnata la Novipiù Monferrato Basket, sabato 2 dicembre alle ore 18.30, al PalaTiziano di Roma per sfidare la Luiss Roma.

GLI AVVERSARI

La squadra di coach Paccariè dopo un’inizio di stagione spumeggiante, sta attraversando un periodo complicato. Per invertire la rotta il club ha ingaggiato la guardia americana Ty Sabin, in A2 dal 2021 con le canotte di San Severo e Cento, che dovrebbe debuttare proprio contro la Novipiù. A farne le spese sarà probabilmente l'ala piccola irlandese Taiwo Badmus. I capitolini stanno costruendo la loro stagione sulle prestazioni dei due lunghi: il lettone Anrijs Miska (12.9 punti e 5.9 rimbalzi di media) e l’esperto Valerio Cucci (13.9 punti e 5.1 rimbalzi a partita). Dalla panchina il promettente classe 2004 Riccardo Salvioni, ex Stella Azzurra, e l'ala Marco Legnini. Il reparto esterni, oltre al neo acquisto Sabin, può contare sugli italiani Marco Pasqualin, Riccardo Murri, Matija Jovovic e Francesco Villa. In dubbio la presenza di Mimmo D’Argenzio e Matteo Fallucca, che aveva creato più di un grattacapo alla compagine monferrina nella sfida di andata, entrambi out nell’ultimo turno. La partita di Casale terminò con il punteggio di 78-79 in favore degli ospiti.

Dopo la bella vittoria contro Urania, coach Fabio Di Bella vuole dare continuità ai risultati, in una partita cruciale. Il roster si è allenato al completo in settimana, con il nuovo centro Seraphin Kadjividi pronto al debutto dopo la presentazione di sabato scorso. Roma sarà la prima di tre sfide ravvicinate, la settimana successiva infatti ci sarà un doppio impegno casalingo: mercoledì Trapani e domenica Vigevano.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Arriviamo da una buona vittoria contro Urania. Il gruppo ha fatto una buonissima settimana di allenamenti e sono tutti a disposizione. Sappiamo dell’importanza della partita di Roma, che per noi è cruciale. Sono una squadra che ama correre, che fa della corsa nei primi 8 secondi dell’azione e del tiro da 3 punti le sue armi migliori. All’andata sono stati più bravi loro a crederci fino alla fine, ma questa volta vogliamo essere più bravi noi. Sappiamo di avere tutte le carte in regola per potercela giocare e sicuramente ci faremo trovare pronti per iniziare il girone di ritorno muovendo la classifica».

Andrea Calzavara (giocatore) – «Sarà una partita fondamentale. Arriviamo da una buona prestazione dove ci siamo ritrovati, cosa importante per iniziare il girone di ritorno. La Luiss è una squadra che corre tanto, pericolosa nel tiro da 3 punti, giovane e rodata perché molti giocatori sono stati confermati dall’anno scorso. Dovremo stare attenti alla loro aggressività, stare nel nostro piano gara, cercando di fare la miglior partita sia in fase di attacco che di difesa».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.