Oleggio Magic Basket ospita Savigliano

Squali di nuovo fra le mura di casa per l’undicesima, l’ultima di andata, giornata della prima fase di campionato di serie B Interregionale. Alle 20.30 di domani, sabato 2 dicembre, a Boffalora l’Oleggio Magic Basket ospita Amatori Basket Savigliano, formazione a quattro punti tutti collezionati fra le mura di casa. Per i biancorossi una grande occasione per riprendere quel bel percorso interrotto qualche giornata fa.

«Ci aspettiamo contro Savigliano una partita tosta a livello fisico, la squadra conta esterni e giocatori vicino a canestro di buonissima taglia e bravi anche in difesa ad alzare il livello, – lancia la carica l’assistente Alessandro Mattea – noi dobbiamo ma sopratutto vogliamo fare bene perchè nelle ultime due partite, al di là del punteggio, abbiamo mostrato ampi tratti di crescita e abbiamo corretto tanti errori. Vogliamo gasarci e la partita di domani sarebbe utile per ridarci la scossa e continuare il nostro percorso. In settimana, pur contando qualche acciacco, ci siamo allenati bene e ogni giorno è un alzare l’asticella».