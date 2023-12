Igor Agil Volley affronta il Club Italia

Due giovani squadre a confronto e tanta voglia di fare bene. Nella nona giornata di campionato di serie B1 la Igor Agil Volley gioca fra le mura di casa del PalaAgil e affronta il Club Italia; appuntamento domani, sabato 2 dicembre, alle 20.30. Fra le due formazioni c’è praticamente una vittoria di “differenza” (le avversarie hanno tre punti in più).

A lanciare la carica è Beatrice Brezza: «Domani mi immagino una partita molto combattuta dato che loro, come noi, sono una squadra giovane. Abbiamo lavorato bene in settimana cercando di porre ancora più attenzione per prepararci al meglio, daremo il massimo per riuscire a fare bene».