Verso Virtus Segafredo Bologna-Bertram Derthona

Si avvicina una delle grandi classiche in Serie A della Bertram Derthona, attesa dalla sfida alla Virtus Segafredo Bologna in programma domenica 3 dicembre alle ore 20 alla Virtus Segafredo Arena di Bologna.

La gara di domenica sarà il quattordicesimo precedente tra tutte le competizioni di Serie A tra le due formazioni: il bilancio sorride alla squadra allenata ora da Luca Banchi, capace di imporsi in dieci delle tredici gare sinora disputate.

Il primo incontro tra le squadre è stato il quarto di finale della Supercoppa 2021, quando la Virtus vinse una partita tirata per 74-66, solo nelle battute finali. Le successive due sfide hanno visto il successo del Derthona, capace di imporsi 93-76 al PalaEnergica e 94-82 nella semifinale di Coppa Italia disputata a Pesaro a febbraio 2022. Dopo quella gara, i seguenti quattro incontri che hanno visto protagoniste Virtus e Bertram – tre dei quali validi per la semifinale Scudetto - sono terminati con la vittoria della formazione allenata da Scariolo (101-83, 77-73, 91-70 e 69-77).

Nel 2022/23 le due squadre si sono affrontate sei volte: nel primo incontro, disputato a Casale a gennaio 2023, il Derthona ha fatto vivere ai tifosi accorsi al PalaEnergica una delle serate più belle della propria storia. La vittoria, per 89-81, è arrivata al termine di una sfida condotta sin dalla palla a due. Nelle successive cinque partite è stata Bologna ad avere la meglio: per 90-65 nella semifinale di Coppa Italia, 91-90 – al termine di un match tirato – nel ritorno di campionato, e 84-61, 108-78 e 82-89 nella semifinale Scudetto.

Sono due, entrambi amati, gli ex della sfida: tra le fila bianconere del Derthona da quest’estate milita Kyle Weems, nelle ultime quattro annate tra i leader della Virtus, mentre in bianconero Bologna sarà della gara Bruno Mascolo, che in tre anni a Tortona ha vinto Supercoppa e campionato di A2.

Sono tanti gli ingredienti di interesse di una sfida che ha sempre regalato grandi emozioni e che sarà nuovamente tutta da vivere.