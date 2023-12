Cuneo Volley in campo a Siena inaugura il PalaEstra

Domenica la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo inaugurerà la stagione senese del PalaEstra, in quanto ospite nella 9^ giornata di andata dell’Emma Villas Siena che torna a giocare in casa dopo i primi mesi in trasferta a Santa Croce in attesa del termine lavori al palazzetto di Siena.

La squadra diretta da coach Graziosi al momento occupa il terzo gradino della classifica con 6 vittorie e 2 sconfitte, mentre i cuneesi a sole 4 lunghezze dai senesi sono in sesta posizione, indice di un campionato molto combattuto.

L’analisi pre match da parte di coach Matteo Battocchio: «In questa settimana abbiamo cercato di alzare ancora la qualità del nostro gioco perché sappiamo che è un processo lungo. Sappiamo che abbiamo di fronte una sfida molto dura, perché Siena è un’ottima squadra: perché tornerà a giocare in casa, perché è un gruppo allenato da un tecnico che secondo me è molto bravo ed è per me un po’ un riferimento, perché in campo ci sono giocatori che hanno vinto tanto. Ci sono tutti gli ingredienti per una gara molto complicata e noi ci metteremo tutto come sempre per provare a dire la nostra».

La partita avrà inizio alle ore 16 al PalaEstra di Siena e sarà trasmessa in diretta gratuita (solo obbligo di registrazione) su Volleyball World Tv. Per chi volesse presso il Circolo “La Fenice” di Vignolo verrà trasmessa sul maxischermo per un pomeriggio in compagnia.

Cuneo giocherà in casa giovedì 7 dicembre alle ore 20.30 contro Reggio Emilia, in una serata tutta dedicata allo sport! Verrà, infatti, premiato il Campione d’Italia di Pallapugno, Federico Raviola, fresco di Scudetto e saranno presenti diverse società sportive del territorio invitati a partecipare con le proprie tute di rappresentanza per colorare il palazzetto di tutti i colori dello sport cuneese. Una serata prefestiva da passare tutti insieme a tifare Cuneo!