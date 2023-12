Tre cussine nella franchigia femminile delle Zebre Parma

La Federazione Italiana Rugby amplia il progetto tecnico federale dedicato al gioco femminile di alta prestazione con la creazione di due franchigie che prenderanno parte ad una progettualità congiunta con la Federazione spagnola (FER) e il sostegno della federazione internazionale World Rugby.

Benetton Rugby e Zebre Parma, con il coordinamento generale di FIR, metteranno a disposizione l’esperienza maturata in oltre dieci anni di partecipazione allo United Rugby Championship – già Celtic League – per dare vita a due selezioni federali, che consentiranno alle migliori atlete italiane provenienti dalla Serie A Élite e dalla Serie A di accrescere il numero di impegni internazionali attraverso il confronto con omologhe realtà del panorama rugbistico iberico. Al tempo stesso le franchigie permetteranno di aumentare e accelerare l’esposizione verso l’alta prestazione per le migliori giovani di potenziale interesse per la Squadra Nazionale maggiore.

Tre atlete della Serie A Elite femminile dell’IVECO CUS TORINO RUGBY faranno parte del franchigia delle Zebre Parma, si tratta della capitana cussina Alessia Gronda (Laurea in Logopedia), di Luna Agatha Sacchi (Ingegneria Edile – Atleta AGON) e di Arianna Toeschi (Ingegneria Energetica e Nucleare – Atleta AGON).

Nel 2024 le due franchigie, che vedranno confluire le atlete nelle rispettive rose su base territoriale, disputeranno due incontri ciascuna: il 7 gennaio Zebre Parma e Benetton Rugby debutteranno in Spagna. Saranno poi le italiane a ospitare le selezioni iberiche: il 10 febbraio le Zebre giocheranno in casa al “Lanfranchi” e lo stesso farà Benetton il giorno seguente sul prato di Monigo.

(fonte www.zebreparma.it)