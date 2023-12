Serie A Elite Femminile: Iveco CUS Torino Rugby vs Rugby Calvisano

Queste le parole di coach Paul Marshallsay: «Questa domenica a Calvisano ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra che si è rinforzata moltissimo dall'anno scorso e che ha cambiato lo staff, mostrando già evidenti miglioramenti. Loro puntano fortemente su questa partita, e vogliono fare risultato proprio contro di noi in casa propria. Noi siamo consapevoli di tutto questo e abbiamo preparato la partita al meglio, non dando niente per scontato».

Appuntamento dunque a domenica 3 dicembre, al Pata Stadium, per la terza giornata del campionato di Serie A Elite femminile. Kick off fissato per le ore 14.30. Dirige l’incontro Davor Vidackovic di Milano.

Formazione IVECO CUS TORINO RUGBY

La probabile formazione: Sarasso; Piovano, Bruno, Sacchi, Pantaleoni; Gronda (Cap.), Toeschi; Luoni, Comazzi, Epifani; Ponzio, Zoboli; Salvatore, Tognoni, Reverso

a disposizione: D’Ambros Da Silva, Hu, Fulcini, Gai, Cagnotto, Parodi, Vian, Zini

All. Marshallsay