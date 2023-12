Basket Serie C: Chivasso vince con Chieri

Un successo che testimonia quanto sostenuto da sempre dallo staff tecnico chivassese: se i ragazzi giocano concentrati, determinati nel gettarsi su ogni pallone, intensi in difesa ed ordinati in attacco, diventano una formazione assai temibile, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Queste sono le caratteristiche agonistiche che hanno incorniciato il match dei biancoverdi fin dalla palla a due, grazie alla partenza lanciata sul 8-3 firmata Greppi-Pagetto, suggellata dalla schiacciata lungo la linea di fondo del n.27 di casa. Chieri però risponde con Stiffi e Agbogan, bravi nel tenere in linea di galleggiamento la loro squadra e nel firmare il sorpasso sul 14-16 di fine primo quarto, vanificando l’ottimo impatto offensivo di Droetto.

L’ala piccola chivassese però continua a segnare anche in avvio di secondo quarto, momento in cui Chieri prova ad allungare con i 5 punti di Quagliotto, tentativo subito fermato dal time out di coach Giardino e dalla difesa aggressiva a tutto campo che manda fuori giri l’attacco chierese.

I padroni di casa ne approfittano per trasformare le palle recuperate in canestri importanti: due triple di Pagetto e Greppi, seguite dalla reverse sempre di Greppi e dal 3/3 ai liberi di Migliori chiudono il primo tempo sul 31-28.

Dopo l’intervallo tutti attendono la reazione di Chieri, ma in realtà è ancora Chivasso a premere sull’acceleratore: la difesa contiene e limita i tiratori avversari come Corrado e D’Arrigo, sporca le linee di passaggio, recupera palloni che permettono a Chivasso di correre in transizione, trovando il fondo della retina con Migliori, Pagetto, ma soprattutto Bertino e Brentin, autore di 10 punti di 8 minuti del terzo periodo. Chivasso si lancia così sul 55-45 di fine primo quarto, ma Chieri è una squadra esperta e mai rinunciataria, come dimostra il break di 7-0 di inizio ultimo quarto, che riporta i chieresi ad un solo possesso di distanza.

Provvidenziale il time out chivassese che ridesta i biancoverdi, perché al ritorno in campo Pagetto e Bertino ristabiliscono la doppia cifre di vantaggio, ispirati dall’ennesima prova a tutto campo dell’eterno capitan Vettori, l’uomo delle giocate difensive, delle rubate, dei rimbalzi offensivi, decisive per la vittoria finale.

Chieri prova a resistere con Agbogan, ma saranno ancora Bertino, Brentin e Pagetto a scrivere la parola fine al match.

Ntc Technology Pall Chivasso 78

Bea Chieri 67



Parziali (14-16; 31-28; 55-45)



Ntc Technology Pall Chivasso: Galliati n.e., Vettori 2, Pagetto 18, Villata, Greppi 9, Bertino 13, Droetto 12, Brentin 14, Migliori 10, Babarange n.e., Cambursano, Regis. All. Giardino, A. All. Bruno



Bea Chieri: Ruà 10, Bianco, Quagliotto 5, Corrado 1, Stella 6, Agbogan 21, Stiffi 13, Moris Paniagua 6, Origlia, D’Arrigo 5. All. Conti



Arbitri – Sig. Vielli di Fiorano Canavese e Scagliotti di Alba.



Note. Sanzionati con un fallo tecnico Corrado e Conti (Bea Chieri). Usciti per 5 falli Corrado e Agbogan. Tiri liberi: Chivasso 17/21, Rivarolo 19/21.