Tennis: Domani l'USD Tennis Beinasco cerca la permanenza in A1 femminile a squadre

Ultimo atto stagionale domani 3 dicembre per l’USD Tennis Beinasco in serie A1 femminile a squadre.

Le ragazze capitanate da Cristina Coletto hanno vinto domenica scorsa la sfida di andata con lo score di 3-1.

Andranno pertanto a caccia dei 2 punti che garantirebbero loro la permanenza nella massima serie dei campionati nazionali a squadre.

A disposizione per il match di fine rassegna tutte le portacolori dell’USD Tennis Beinasco, ormai un punto fermo del movimento femminile nazionale. Nel 2022 le giocatrici piemontesi si issarono in semifinale e vennero battute dal TC Parioli, poi vicecampione d’Italia.

Quest’anno una partenza lenta, anche a causa di alcuni problemi fisici delle sue giocatrici, ha reso più difficile il percorso, rimasto peraltro aperto anche ai play-off fino all'ultima giornata. Il girone è stato caratterizzato da molti pareggi che avrebbero potuto anche diventare dei successi al termine dei doppi.

Ora l’obiettivo è tenere la categoria per poi pensare con largo anticipo ai campionati della prossima stagione. L’USD Tennis Beinasco presenta infatti anche una serie A2 di gran livello che nel 2023 ha giocato solo domenica scorsa il match play-off contro il TC Cagliari “A”, cedendo in terra sarda. La tradizione dunque vuole proseguire e in bello stile. Foto di Elena Vetere - Federica Di Sarra alla risposta