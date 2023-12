Serie B Interregionale: sconfitta per Collegno a Casale

I Lions, nonostante le pesanti assenze di Tarditi e De Bartolomeo, partono bene al PalaFerraris: inseguono a lungo (29-28 dopo 15’) e rimangono a contatto fino all’intervallo centrale grazie al solito Tiagande. Al rientro in campo dagli spogliatoi cambia però la musica e Casale sigla il gap decisivo (16-5). Tra le fila biancorosse oltre ai 20 punti di Tiagande, bene anche Framarin (11) e Mortarino (12). Per i padroni di casa il mattatore dell’incontro è Rossi con 19 punti.

Il prossimo impegno dei Lions è in programma sabato prossimo, ancora una volta in trasferta, sul parquet della Robur Saronno in occasione della prima giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale.



Risultato Finale

Junior Casale Monferrato 79

Collegno Basket 62

Parziali (23-17; 44-38; 60-43)

Junior Casale: Giacomelli 6, De Ros 6, Sirchia, Formenti 12, Avonto 11, Raiteri 7, Dimitrov 10, Milano, Boeri 6, Minelle, Galluzzo 2, Rosso 19. All. Arioli.

Collegno Basket: Vignoli 2, Bollito, Milone, Tarditi n.e., Framarin 11, Elakzevic, Fracasso 8, Tio 20, Mortarino 12, Porcella, Lo Buono 2, Diakhate 7. All. Comazzi.