Seconda giornata delle Finali Nazionali Gold

Dopo la prima giornata di ieri che ha visto il trionfo di Irene Lanza per la categoria senior 2, quest’oggi le gare sono proseguite con le ginnaste delle categorie junior 1, 2, 3 e senior 1, grazie al doppio campo gara che ha permesso agevolmente le rotazioni di due categorie in contemporanea.

Ad aggiudicarsi il Titolo di Campionessa Italiana di categoria junior 1 di ginnastica artistica è Alessia Marena della Brixia con 51.125 punti. A salire sul secondo gradino del podio è Alessia Carol Cortellino della Ginnastica Cernuschese con il punteggio di 50.925, che lascia alle spalle la ginnasta della Vis Academy, Maria Sole D’Alterio, che chiude al terzo posto con 49.925 punti.

Per la categoria senior 1, il Titolo di Campionessa Italiana e il gradino più alto del podio se li aggiudica Sofia Tonelli della Saltavanti Empoli con il punteggio di 52.350, mentre Chiara Barzasi della U.S.Renato Serra Ginnastica (51.050 punti) e Maddalena Magrini della Artistica ’81 Trieste (49.500 punti) conquistano rispettivamente la medaglia d’argento e di bronzo.

Campionessa Italiana junior 3 invece è July Marano della Ginnastica Civitavecchia (52.325 punti) che lascia alle spalle Camilla Ferrari della Brixia (51.475punti) mentre sul terzo gradino del podio sale Greta Rapanotti della Ginnastica Heaven (49.650 punti)

Per la categoria junior 2, nell’all around si aggiudica il titolo nazionale Benedetta Gava (Artistica ’81 Trieste) con il punteggio di 52.175, medaglia d’argento per Artemisia Iorfino (Libertas Ginn.Vercelli) con 51.975 punti e con il punteggio di 51.850 si piazza al terzo posto Emma Fioravanti della Forza e Coraggio.

Le cerimonie di premiazione hanno coinvolto il Presidente del Comitato Regionale FGI, Angelo Buzio, in rappresentanza del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Gherardo Tecchi, l’Assessore allo Sport della Città di Cuneo, Valter Fantino, il Team Manager della Ginnastica Artistica femminile, Massimo Contaldo, il Presidente della Cuneoginnastica, Claudio Adinolfi, la Consigliera della Fondazione CRC e Delegata CONI Piemonte, Claudia Martin e la Sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione.

Le cerimonie si sono poi concluse con un’emozionante esecuzione dell’Inno di Mameli, cantato live dal soprano cuneese, Serena Garelli.

In gara nella giornata di oggi anche le cinque ginnaste di casa, le atlete della Cuneoginnastica guidate dalla DT Ines Camilla. Al mattino, a scendere in pedana per prima è stata Asia Delfino, classe 2010, nel concorso generale della categoria junior 1, gareggiando quindi su tutti e quattro gli attrezzi. Con 8.600 punti alle parallele asimmetriche, 11.950 alla trave, 10.450 al corpo libero e 12.550 al volteggio, ha ottenuto un totale di 43.550 punti che le vale il 23° piazzamento nella classifica generale dell’all around.

Sara Hadouz, anche lei classe 2010, ha preso parte alla gara di trave e volteggio, dove ha conquistato rispettivamente 10.150 e 12.325 punti, per la categoria junior 1.

La sedicenne cuneese Lucrezia Silvestro, in gara invece unicamente al volteggio, con un po’ di dispiacere ha ottenuto un totale di 12.050 punti che, a causa di una caduta in chiusura del primo esercizio, non le sono bastati per conquistare per il secondo anno consecutivo la finale di specialità.

Nel pomeriggio, invece, è salita in pedana Anna Kryoshei, atleta ucraina arrivata nella Provincia Granda a causa della guerra, che si è messa alla prova alle parallele asimmetriche, ottenendo 9.500 punti per la categoria junior 3.

In campo gara, in contemporanea, c'era anche Sofia Ambrosio, classe 2009, impegnata nel concorso generale della categoria junior 2: con 8.800 punti alle parallele asimmetriche, 11.350 alla trave, 11.850 al corpo libero e 12.800 al volteggio, ha ottenuto il 24° piazzamento nella classifica generale dell’all around con un totale di 44.725 punti.

«La soddisfazione e l’impresa più grande per noi era essere presenti qui oggi, potendo schierare in pedana tutte e cinque le nostre ginnaste. Abbiamo lavorato tanto e bene durante tutto l’anno e le ragazze hanno saputo dare il loro meglio per accedere a questa finale in casa» ha dichiarato la Direttrice Tecnica della Cuneoginnastica, Ines Camilla, che ha poi aggiunto «Dalle ginnaste oggi mi aspettavo solo che si divertissero, proprio qui, di fronte al pubblico di casa. Sono soddisfatta ed orgogliosa di tutte loro. Peccato per qualche piccolo errore, ma è proprio da questi che ripartiamo per migliorare e crescere ancora».

Le gare proseguiranno ancora domani mattina, domenica 3, con le competizioni finali riservate alle migliori 8 ginnaste specialiste agli attrezzi che assegneranno i titoli nazionali di specialità nelle singole discipline: volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero.

BIGLIETTI

I biglietti per la giornata conclusiva di domani sono ancora disponibili ed è possibile acquistarli recandosi direttamente ai botteghini del Palazzetto dello Sport di Cuneo a partire dalle ore 8,45 di domenica mattina.



Biglietto intero: 8 euro + 2,5 euro prevendita

Biglietto ridotto (dai 10 ai 14 anni di età): 5 euro + 2,5 euro prevendita

Tutti i possessori dei pettorali “Straconi” che mostreranno ai botteghini il pettorale dell’edizione 2023 avranno diritto all’ingresso al costo simbolico di 1€.