LBF A2: La Tecno Engineering di scena a Roma

Una sfida molto importante per entrambe le squadre che, insieme a Caruguate, occupano l’ultimo posto in classifica nel girone. La squadra capitolina arriva da sette sconfitte consecutive, mentre le gialloblù di coach Terzolo non vincono da cinque incontri.

Per le padrone di casa i fari sono accesi su Fantini (12.4 punti a partita), Aghilarre (9,6) e Lucantoni (8,8).

Su sponda Libertas l’attenzione sarà tutta su Mitreva (10,9), Pasero (8,8) e sul tandem Salvini-Cordola che fino ad ora in stagione viaggia a oltre 17 punti e 13 rimbalzi di media.

Ancora pesanti le assenze tra le fila gialloblù di Giordano e Ramò.

Classifica:

Galli San Giovanni Valdarno 14

Derthona 14

Costa Masnaga 14

Broni 12

Selargius 12

Empoli 10

Giussano 10

San Giorgio 6

Torino Teen Basket 4

Stella Azzurra 4

Carugate 2

Basket Roma 2

Moncalieri 2

Palla a due alle 16:00 al Pala Rinaldi - Viale Kant 305, 00156 ROMA (RM)

Arbitrano: Riggio, Scarfò